G20 Finances : Pékin bloque un communiqué mentionnant la guerre en Ukraine

Les ministre des Finances des pays du G20 se quittent après leur rencontre sans être parvenu à rédiger un communiqué commun. "Les discussions sont plus difficiles que lors des précédentes réunions car la guerre continue", affirme la ministre espagnole Nadia Calviño.

Selon des sources anonymes, Pékin souhaitait atténuer les termes utilisés à propos de l'Ukraine dans le texte prévu mais Paris et Berlin ont plaidé pour l'utilisation du mot "guerre". "Il s'agit d'une guerre. Et cette guerre a une cause, une seule cause, et c'est la Russie et Vladimir Poutine", a insisté le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.

Le ministre allemand des Finances condamne "clairement" une "guerre d'agression" malgré l'absence de communiqué final.

L'Inde, qui assure la présidence du G20, a cependant publié un "résumé" des discussions. Une annotation y précise que seules la Chine et la Russie n'ont pas approuvées deux paragraphes à propos de l'Ukraine. L'année dernière déjà, lors des trois réunions du G20 Finances, aucun communiqué commun n'avait là non plus été rédigé.