France : la réforme des retraites va-t-elle désavantager les femmes ?

Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue ce mardi pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement français.

Beaucoup affirment que cette réforme désavantagera les femmes. Même le cabinet du président français Emmanuel Macron semble être d'accord avec cela.

Frank Riester, le ministre délégué aux Relations avec le Parlement, a même admis que "les femmes seront pénalisées" par le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.

Cette déclaration a suscité un tollé, de nombreuses personnes reprochant au projet de loi d'être injuste envers les femmes.

Que se cache-t-il derrière cette affirmation et est-elle vraie ?

Commençons par l'essentiel. En France, chaque travailleur peut actuellement prendre sa retraite à 62 ans.

Mais cet âge sera progressivement repoussé à 64 ans par le projet de réforme. Et cela ne signifie pas que si vous prenez votre retraite à 64 ans, vous bénéficierez d'une pension à taux plein. La plupart des gens bénéficieront du taux plein s'ils prennent leur retraite à 67 ans ou s'ils ont travaillé 43 ans.

Les femmes sont actuellement désavantagées parce qu'elles ont tendance à prendre leur retraite plus tard que les hommes et qu'elles ont également des pensions plus faibles. En France, les femmes prennent leur retraite avec une pension inférieure de 40 % à celle des hommes en moyenne.

Selon l'économiste Elena Bassoli, l'augmentation de l'âge de la retraite signifie que de nombreuses femmes ne pourront quitter leur emploi que beaucoup plus tard et sans bénéficier du taux plein par rapport aux hommes.

"Je pense que les femmes pourraient être davantage paralysées par ce rapport, explique-t-elle. L'une des raisons pour lesquelles les femmes ont tendance à avoir plus de discontinuité dans leurs carrières est que lorsqu'elles ont leur premier enfant, elles ont tendance à passer plus d'années sur le marché du travail ou à prendre plus de congés familiaux ou parentaux. Et donc, pour elles, avec deux années de plus sur le marché du travail, la fin de carrière sera très difficile."

Cela signifie que les femmes nées en 1972 devront travailler 9 mois supplémentaires, contre seulement 5 mois pour les hommes nés la même année.

Les femmes nées en 1980 devront travailler 8 mois de plus, tandis que les hommes ne devront travailler que 4 mois supplémentaires.

Selon Elena Bassoli, cette mesure aura également un impact négatif sur les femmes travaillant dans différents secteurs.

"Si nous pensons à des métiers souvent occupés par des femmes comme celui d'infirmière, d'enseignante ou de femme de ménage, la fin de carrière pourrait être difficile, dit-elle. Et donc rester une ou deux années de plus dans ce type de carrière pourrait avoir un impact négatif, par exemple, sur la santé de la personne."

Le gouvernement d'Emmanuel Macron a qualifié ce projet de "juste" et de "nécessaire", mais certains experts estiment que le relèvement de l'âge de la retraite ne fera qu'accroître les inégalités.