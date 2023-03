Un premier cimetière de CO2 importé voit le jour en mer du Nord

C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Le Danemark a inauguré mercredi un site de stockage de dioxyde de carbone en mer du Nord. Ce cimetière à CO2 permet de stocker jusqu'à 1,5 million de tonnes de gaz à effet de serre à 1800 mètres sous terre. Un outil jugé essentiel pour freiner le réchauffement climatique, et salué par la Comission Européenne.

"C'est une histoire qui mérite d'être partagée. C'est succès européen de coopération transfrontalière. Le CO2 qui est capté en Belgique et bientôt en Allemagne est chargé sur des navires dans le port d'Anvers-Bruges et stocké grâce à l'esprit pionnier danois" a commenté l'inauguration Ursula von der Leyen.

Les experts des Nations Unies ont également soutenu ce projet, qui stockera jusqu'à 8 millions de tonnes de CO2 par an vers 2030, l'équivalent de 1,5% des émissions françaises.

Ce cimetière de CO2 est paradoxalement un ex-gisement de pétrole ayant contribué aux émissions. Encore balbutiant et très coûteux, le captage et stockage de carbone ("CCS") consiste à capturer puis emprisonner le CO2, principal responsable du réchauffement planétaire. Plus de 200 projets de cimetière de CO2 sont actuellement en développement dans le monde.

Mais plusieurs chercheurs restent sceptiques quant à son efficacité, et affirment que cette technologie ne fait que repousser la fin de notre dépendance aux énergies fossiles.