Décryptage- Qui sont les mafieux les plus recherchés d'Italie ?

**Ils tiennent la police italienne en haleine depuis de nombreuses années.Après l'arrestation en janvier dernier du Sicilien Matteo Messina Denaro, en cavale depuis 30 ans,**voici les quatre hommes les plus recherchés par la Direction centrale de la police criminelle. Leur dangerosité est définie comme "maximale". Tous appartiennent à des organisations mafieuses.

Attilio Cubeddu, de l'organisation sarde Anonima sequestri

Cet homme de 76 ans ans fait partie de l'organisation criminelle sarde Anonima sequestri, qui comme son nom l'indique est spécialisé dans l'enlèvement contre rançon.

Il est recherché depuis 1997, pour ne pas être retourné en prison à la fin d'une permission. Il a été condamné pour enlèvement, meurtre et lésions corporelles graves. En 1998, un mandat d'arrêt international est lancé en vue d'une éventuelle extradition.

Au début des années 80, il participe à des enlèvements célèbres comme celui de Cesare Peruzzi en Toscane et à ceux de Ludovica Rangoni Machiavel et Patrizia Bauer en Emilie-Romagne.

Il est arrêté en 1984 à Riccione. Il obtient une permission 13 ans plus tard et en profite pour s'enfuir.

Selon une hypothèse jamais confirmée, Attilio Cubeddu pourrait être mort, tué par un autre membre de son organisation. Selon une autre théorie, il serait toujours en Sardaigne.

Renato Cinquegranella, membre de la Camorra napolitaine

Un autre fugitif figurant sur la liste des personnes les plus recherchées d'Italie est Renato Cinquegranella, 73 ans, en fuite depuis 19 ans. Il appartenait à la Nouvelle Famille, la "fédération" des clans de la Camorra qui, dans les années 1980, a mené une guerre féroce contre la Nouvelle Camorra Organisée (Nco) de Raffaele Cutolo. Objectif : contrôler les activités criminelles à Naples. On lui attribue l'un des meurtres les plus odieux et les plus symboliques survenus au cours de ces affrontements : celui de Giacomo Frattini, dit "bambulella", membre de la Nco.

Cinquegranella est également accusé d'avoir joué un rôle dans l'assassinat d'Antonio Ammaturo, le policier tué à Naples le 15 juillet 1982 par les Brigades Rouges. Selon la thèse du parquet qui enquête sur le meurtre, c'est lui qui a fourni un soutien logistique au groupe terroriste qui a réalisé l'embuscade.

Il est recherché depuis 2002 pour association de malfaiteurs de type mafieux, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, possession et port illégal d'armes et extorsion. Depuis 2018, les recherches ont été étendues au niveau international.

Giovanni Motisi, proche du chef historique de Cosa Nostra

Ce Palermitain de 63 ans, surnommé u' pacchiuni en raison de sa taille (en dialecte, cela signifie "dodu"), a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines en tant que nouveau chef potentiel de Cosa Nostra en Sicile après l'arrestation de Matteo Messina Denaro.

Cependant, comme l'a expliqué le procureur général de Palerme, Maurizio De Lucia, la mafia sicilienne n'a pas eu de chef unique depuis un certain temps. Messina Denaro, qui jouait un rôle très important dans sa région de Trapani, ne l'était pas non plus. Depuis l'arrestation de Totò Riina en 1993, la commission de Cosa Nostra ne s'est pas réunie, bien qu'elle existe formellement.

Giovanni Motisi n'est donc pas le chef de Cosa Nostra, mais il est certainement un mafieux très important. Il est recherché depuis 1998 pour meurtre, association mafieuse et massacre. Depuis décembre 1999, des recherches internationales ont également été lancées. Motisi était l'un des hommes les plus proches de Totò Riina. Auteur de plusieurs meurtres, il était, selon les enquêteurs, l'un des organisateurs de l'assassinat du préfet Carlo Alberto Dalla Chiesa. La dernière image connue de lui remonte à 1999, lorsqu'il assistait à la fête d'anniversaire de sa fille. On est sans nouvelles de lui depuis.

Pasquale Bonavota, membre dirigeant de la 'Ndrangheta

Le dernier des quatre fugitifs italiens les plus recherchés est Pasquale Bonavota, 49 ans, né à Sant'Onofrio, dans la province de Vibo Valentia. Il fait partie de la 'Ndrangheta et plus précisément du clan Bonavota, qui a toujours été en guerre avec la famille Petrolo-Bartolotta de la ville de Stefanaconi, que les journaux appelaient dans les années 90 le Corleone de Calabre. Le 6 janvier 1991, un groupe de la famille Petrolo-Bartolotta a tiré avec des pistolets et des kalachnikovs sur la place de Sant'Onofrio, tuant deux personnes et en blessant onze. On s'en souvient en Italie comme du massacre de l'Épiphanie.

Pasquale Bonavota a donc grandi dans une famille déterminée à venger cette attaque sur leur propre territoire. Il devient rapidement le chef de sa famille et est décrit par Marisa Manzini, substitut du procureur de la République de Catanzaro, comme "une personne qui combine deux visages criminels : d'une part, celui d'un "ndranghetista" à l'ancienne, qui a grandi au sein d'un clan qui a fait de la dynamique violente le leitmotiv de sa vie, et d'autre part, celui du rejeton qui entend étendre sa présence au-delà des limites territoriales de sa municipalité".

Bonavota a investi d'énormes capitaux à Rome pour acheter des entreprises qui, au fil du temps, sont devenues, selon la magistrate, de "véritables centres de trafic de drogue". Il est recherché depuis 2018 pour association de type mafieux et meurtre aggravé en complicité.