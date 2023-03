Réforme des retraites: le Sénat adopte le texte par 195 contre 112

Le Sénat a adopté ce samedi soir le projet de réforme des retraites par 195 voix contre 112. Le texte poursuivra son parcours législatif la semaine prochaine, et devrait faire l'objet d'un nouveau vote qui s'annonce serré jeudi prochain à l'Assemblée nationale.

"Nous sommes arrivés au terme de ce débat très dense où tout le monde s'est exprimé. Depuis le jeudi 2 mars, nous avons siégé en continu pendant dix jours et presque autant de nuits pour un total de plus de 100 heures de débat. Nous avons enregistré un nombre record d'amendements et de sous-amendements : 8 900 au total" a conclu Gérard Larcher, Président du Sénat.

La réforme phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron repousse notamment l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Ce samedi, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays pour protester contre la réforme. Les syndicats réclament une "consultation citoyenne".