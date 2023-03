Alliance AUKUS : Washington, Londres et Canberra lancent leur programme de sous-marins

Une coopération sans précédent annoncée sous le ciel bleu de Californie: les Etats-Unis, l'Autralie et le Royaume-Uni ont lancé un programme commun de sous-marins à propulsion nucléaire, destiné à tenir tête à la Chine dans le Pacifique.

Des équipements militaires dernier cri, qui ont une autonomie de navigation plus longue que les sous-marins conventionnels, et peuvent embarquer des armes plus sophistiquées.

Débordés par leur propre carnet de commandes pour renouveler leur flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, les Etats-Unis laissent donc l'essentiel de la construction au partenaire britannique, selon les termes actés par les trois dirigeants lundi. Les premiers devraient être livrés à la Royal Navy australienne à partir de 2027.

L'Australie, qui doit elle-même monter en puissance pour construire une partie de la flotte, "livrera le premier SSN-AUKUS construit en Australie au début des années 2040", indique le communiqué des dirigeants. Les coûts pour chaque partenaire ne sont pas précisés. "Les Etats-Unis examinent les investissements supplémentaires nécessaires pour accélérer la production et la maintenance des sous-marins afin de répondre aux besoins des Etats-Unis et d'AUKUS", indique seulement Washington.

Le Président des Etats-Unis Joe Biden a assuré: "il s'agit de sous-marins à propulsion, pas des sous-marins à armement nucléaire. Ces sous-marins seront à propulsion nucléaire, mais ne porteront pas d'armes nucléaires. L'Australie est fière d'être un État non doté d'armes nucléaires et s'est engagée à le rester."

Rishi Sunak, le Premier Ministre britannique ajoute : "pour la première fois, il y aura trois flottes de sous-marins travaillant ensemble dans l'Atlantique et le Pacifique pour que nos océans restent libres, ouverts et prospères pour les décennies à venir."

"L'ampleur, la complexité et l'importance économique de cet investissement sont comparables à la création de l'industrie automobile australienne dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale" a déclaré le Premier Ministre australien Anthony Albanese.

C'est la première collaboration concrète de la nouvelle Alliance AUKUS, formée par les 3 pays en septembre 2021... au détriment d'un contrat négocié entre Canberra et Paris quelques mois auparavant.

La Chine, qui observe le nouveau jeu d'alliances, a protesté contre ce projet, en demandant à AUKUS d'abandonner "la mentalité de Guerre Froide et les jeux à somme nulle".