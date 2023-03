Australie, Etats-Unis et Royaume-Uni s'associent pour une nouvelle génération de sous-marins

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont scellé ce lundi un accord de défense nucléaire historique et de très long terme pour la stabilité de la région indo-pacifique. Réunis à Sans Diego en Californie, les dirigeants des trois Etats devaient annoncer l'achat par Canberra de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire d'occasionafin de moderniser la flotte de l'Australie, alors que l'influence de la Chine suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Ce partenariat (AUKUS), annoncé en 2021, a ouvert la voie à l'accès de l'Australie à des sous-marins à propulsion nucléaire, plus furtifs et plus performants que les bateaux à propulsion classique.

L'annonce australienne de la signature d'un accord nucléaire avec les Etats-Unis avait été à l'origine d'une brouille diplomatique entre Paris et Canberra.

L'indignation de la France avait surtout fait place aux critiques de la Chine, engagée avec les Etats-Unis dans une rivalité économique et stratégique acharnée.

"Nous appelons les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie à abandonner la mentalité digne de la Guerre froide et les jeux à somme nulle" et à "faire davantage de choses pour encourager la paix et la stabilité régionales", avait déclaré Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, avant les annonces de ce lundi.

Une nouvelle génération de sous-marins

Au total, l'Australie va acheter trois sous-marins américains à propulsion nucléaire de la classe "Virginia", avec une option sur deux engins supplémentaires, selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Les sous-marins doivent être livrés à partir de 2030, dans le cadre de la nouvelle alliance militaire AUKUS rassemblant les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.

Les trois pays vont surtout s'associer pour une nouvelle génération de sous-marins, baptisée SSN-AUKUS. Ces engins, à propulsion nucléaire et à armement conventionnel, vont impliquer des "investissements importants" dans les trois pays.

Ce programme représente pour les Etats-Unis "un engagement sur des décennies, et peut-être même un siècle", a déclaré le conseiller de Joe Biden. L'objectif, a-t-il assuré, n'est pas "de partir en guerre" mais "de dissuader tout conflit".

L'Australie fait "le plus grand investissement de (son) histoire" avec le partenariat AUKUS, qui va la voir acheter des sous-marins américains à propulsion nucléaire avant de construire elle-même une nouvelle génération d'appareils, a dit lundi son Premier ministre Anthony Albanese.

Le projet va "soutenir l'économie australienne pendant des décennies" et créer "environ 20.000 emplois directs" dans le pays.