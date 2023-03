Retraites : l'Assemblée nationale rejette la motion de censure transpartisane à 9 voix près

Soulagement pour l’exécutif. Les deux mentions de censure ont été rejetées à l'Assemblée nationale. La première, transpartisane, n'a obtenu que 278 voix qur les 287 nécessaires pour faire chuter le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Une autre, déposée par le Rassemblement National n'a quant à elle obtenu que 94 voix favorables. La réforme des retraites est donc définitivement adoptée.

A l'annonce de ce résultat, les députés de gauche ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "on continue", "rendez-vous dans la rue" ou encore "64 ans c'est non".

La Première Ministre et le Ministre du Travail saluent ces résultats, et estiment que cette réforme est essentielle pour la France.

Dans les rues, la contestation continue. Des rassemblements et des grèves ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, avec parfois des affrontements entre les contestataires et les forces de l'ordre.

Les syndicats ont appelé à de nouvelles manifestations à l'échelle nationale ce jeudi.