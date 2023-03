Séisme en Turquie et en Syrie : les ONG exigent des mesures d'urgence pour soutenir les survivants

Une conférence internationale des donateurs sous l'égide de l'Union européenne (UE) s'est ouverte lundi à Bruxelles pour apporter une aide à la Turquie et la Syrie, durement touchées par le séisme dévastateur de février dernier.

Les régions sinistrées ont besoin d'une aide urgente, et les ONG réclament des moyens supplémentaires pour soutenir les efforts sur place. La conférence des donateurs est une étape importante dans cette démarche, et permettra de collecter des fonds pour venir en aide aux survivants du séisme.

L'UE et ses Etats membres ont l'intention de faire une promesse d'aide "significative", selon un communiqué.

Organisée par la Commission européenne et la Suède

La conférence des donateurs est organisée par la Commission européenne et la Suède, qui exerce la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, en coordination avec les autorités turques.

Elle sera ouverte aux Etats membres de l'UE, aux pays voisins et partenaires, aux membres du G20 à l'exception de la Russie, aux six pays membres du Conseil de coopération du Golfe, à l'ONU, aux organisations internationales, humanitaires, et aux institutions financières internationales et européennes, détaille le communiqué.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé jeudi son intention "d'investir jusqu'à 1,5 milliard d'euros" sur les deux prochaines années dans les régions de Turquie touchées par les tremblements de terre dévastateurs de février.

Situation critique en Syrie

Dans le nord de la Syrie, la situation est particulièrement préoccupante après douze années de guerre civile. Les survivants du séisme ont encore du mal à recevoir les aides humanitaires, aggravant ainsi une situation déjà difficile.

Il est crucial que la communauté internationale continue de soutenir les efforts humanitaires afin de répondre aux besoins urgents dans la région.

"Cela fait plus d'un mois et les besoins sont tellement urgents. Les gens ont besoin des choses les plus élémentaires. Ils ont besoin de nourriture, d'eau, d'abris et de produits de première nécessités que de l'autre côté de la frontière, en Syrie", a expliqué Susan Malandrino, responsable de la communication de la Croix-Rouge américaine.

Les conséquences économiques du séisme

Selon le Programme des Nations unies pour le développement, les dommages causés par les tremblements de terre en Turquie pourraient dépasser les 100 milliards de dollars. Les économistes distinguent les estimations basées sur les effets directs et indirects de la catastrophe.

"Si l'on prend en compte les conséquences directes, le montant s'élève à environ 35 milliards de dollars. Et si l'on prend en compte les répercussions indirectes, le montant s'élève entre 75 et 80 milliards de dollars", estime Arda Tunca, économiste et éditorialiste à Politikyol.

La secousse du 6 février de magnitude 7,8, suivie d'une autre neuf heures plus tard de magnitude 7,6, ont tué plus de 48 000 personnes en Turquie et 6000 en Syrie. Ces chiffres continuent d’augmenter dans les deux pays.