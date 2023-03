Visite de Xi Jinping en Russie : Pékin et Moscou réaffirment leur soutien mutuel

C'est une grande première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Ce lundi à Moscou, le dirigeant russe Vladimir Poutine reçoit pour trois jours son homologue chinois, Xi Jinping. Un déplacement qui n'a rien d'une simple visite de courtoisie, puisque des tractations sont aussi au programme.

"Nous avons beaucoup de tâches et d'objectifs communs. Nous savons que vous personnellement et tous nos amis chinois accordez une grande attention au développement des relations russo-chinoises. (...) Nous discuterons de toutes ces questions, y compris vos initiatives de paix en Ukraine que nous traitons avec respect, bien sûr. Nous sommes toujours ouverts aux négociations" a annoncé Vladimir Poutine.

C'est la première visite de Xi Jinping depuis sa reconduction pour un troisième mandat inédit à la présidence de la Chine, mais aussi la première d'un dirigeant étranger depuis que la Cour Pénale Internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.

Devant les caméras, Moscou et Pékin affichent leur volonté commune de lutter contre l'influence américaine. Plus tôt ce mois-ci, Xi a accusé Washington d'isoler son pays et de freiner son développement.