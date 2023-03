Post-pandémie : la Chine rouvre ses frontières aux touristes, des visas dès mercredi

La Chine est l'un des derniers grands pays à rouvrir ses frontières aux touristes depuis l'apparition de la pandémie.

Tous les types de visas reprendront sont concernés. L'entrée sans visa reprendra également dans des destinations telles que l'île de Hainan, ainsi que pour les bateaux de croisière entrant à Shanghai qui n'avaient pas besoin de visa avant la pandémie de grippe aviaire.

Les étrangers titulaires d'un visa délivré avant le 28 mars 2020 et toujours en cours de validité seront autorisés à entrer en Chine. L'exemption de visa sera rétablie pour les étrangers entrant dans le Guangdong, dans le sud de la Chine, en provenance de Hong Kong et de Macao.

Le communiqué chinois ne précise pas si des certificats de vaccination ou des tests COVID-19 négatifs seront exigés, mais le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes mardi que la Chine avait "optimisé les mesures relatives aux tests à distance pour les personnes venant en Chine depuis les pays concernés", en autorisant les tests antigéniques avant l'embarquement au lieu des tests d'acide nucléique.

"Toutes ces mesures ont été bien mises en œuvre et le risque d'épidémie est généralement contrôlable", a déclaré M. Wang lors d'une réunion d'information quotidienne.

Cette mesure devrait "faciliter davantage les échanges de personnel chinois et étranger", selon l'avis publié sur les sites web de nombreuses missions et ambassades chinoises.

La Chine s'en était tenue à une stratégie sévère de "zéro COVID" impliquant des fermetures soudaines et des tests quotidiens de COVID-19 pour tenter d'arrêter le virus avant le début de l'épidémie.

L'assouplissement des règles relatives aux visas fait suite à l'approbation par la Chine des voyages de groupe à l'étranger pour les citoyens chinois, dont les résultats ont été positifs, et à l'amélioration générale des conditions de la pandémie, a déclaré M. Wang.

"La Chine continuera à prendre de meilleures dispositions pour assurer la sécurité, la santé et l'ordre des déplacements du personnel chinois et étranger sur la base d'évaluations scientifiques et à la lumière de la situation", a-t-il déclaré. "Nous espérons également que toutes les parties se joindront à la Chine pour créer des conditions favorables aux échanges transfrontaliers.