Xi Jinping en visite chez son "vieil ami" Vladimir Poutine

Cette visite d'Etat de trois jours en Russie est la première du dirigeant chinois chez son voisin depuis près de quatre ans.

Le président chinois et Vladimir Poutine auront un premier tête-à-tête "informel" lundi avant un dîner, puis des discussions mardi, a indiqué un conseiller diplomatique du Kremlin.

Dans un article publié dans le journal russe Rossiyskaya Gazeta, Xi Jinping a présenté sa venue comme un "voyage d'amitié, de coopération et de paix", face à des Occidentaux qui regardent la relation sino-russe avec méfiance.

La Chine, qui a d'importants liens diplomatiques et économiques avec son voisin russe, se positionne en médiatrice sur la guerre Russie-Ukraine et appelle notamment à des négociations de paix entre Moscou et Kiev. Dans un article publié lundi dans un journal chinois, Vladimir Poutine salue "la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement" du conflit et estime que "les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire".

"Voyage d'amitié, de coopération et de paix"

La visite de Xi Jinping intervient quelques jours après l'annonce par la Cour pénale internationale (CPI) de l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président russe, accusé de crime de guerre pour "déportation illégale" d'enfants ukrainiens.

La venue du président chinois offre également une bouffée d'oxygène à Vladimir Poutine, isolé diplomatiquement et qui, en signe de défiance, s'est rendu ce weekend à Marioupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements.

Xi Jinping, qui vient d'entamer un troisième mandat de président, chose inédite en Chine, appelle régulièrement Vladimir Poutine son "vieil ami". Pékin et Moscou se sont rapprochés ces dernières années, notamment pour faire front commun contre les Occidentaux.

La Chine n'a pas condamné publiquement l'invasion russe, critique les Etats-Unis pour leurs livraisons d'armes à l'Ukraine et l'Otan pour n'avoir pas pris en compte les préoccupations russes en matière de sécurité. Mais Pékin appelle toutefois au dialogue ainsi qu'au respect de l'intégrité territoriale de tous les Etats - y compris donc de l'Ukraine.