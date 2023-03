Chine : Xi Jinping, 10 moments clés en 10 ans de pouvoir

En dix ans à la tête du pays, Xi Jinping a accumulé plus de pouvoir que presque tous ses prédécesseurs. En plus d'être président de la République populaire de Chine et secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping est également chef des armées et commandant suprême des troupes chinoises.

Considéré comme un technocrate, sa base de pouvoir était jugée fragile lorsqu'il est devenu président pour la première fois le 14 mars 2013. Mais au cours de la décennie qui s'est écoulée , il s'est affirmé comme un nationaliste et un idéologue plus fort, et a régulièrement étendu son pouvoir.

Voici dix points clés de ces dix dernières années.

Abolition de la limite du mandat présidentiel

Le 11 mars 2018, l'Assemblée nationale populaire (ANP) a décidé d'abolir la limite du nombre de mandats présidentiels introduite dans les années 1980, permettant ainsi à Xi Jinping de rester en fonction au-delà de 2023. Le 23 octobre 2022, le nouveau Comité central du Parti communiste a voté en faveur d'un troisième mandat pour Xi Jinping lors de sa première session plénière. La semaine dernière, ce troisième mandat sans précédent lui a été accordé à l'issue d'un vote solennel dans le palais de l'Assemblée du peuple à Pékin.

Personne la plus puissante au monde

Le 17 mars 2018, Xi Jinping a été une nouvelle fois confirmé dans ses fonctions de président et de chef militaire.

La même année, il a été élu personne la plus puissante du monde par le magazine Forbes.

Sur un pied d'égalité avec Mao

Lors de la 6e session plénière du 19e Comité central en novembre 2021, une résolution a été préparée pour le 20e Congrès du Parti l'année suivante afin de permettre à Xi Jinping d'obtenir un troisième mandat en tant que secrétaire général du PCC. Le Comité central l'a ainsi placé sur un pied d'égalité avec Mao et Deng Xiaoping.

Covid-19

Fin 2019, un type de coronavirus jusqu'alors inconnu a été signalé pour la première fois à Wuhan, en Chine. Il s'est propagé et a provoqué la pandémie connue sous le nom de Covid-19. Au cours des trois années qui ont suivi, des programmes de vaccination ont été mis en place et les gouvernements ont commencé à assouplir les règles strictes de confinement. Toutefois, malgré les dommages causés à l'économie et les critiques internes présumées, Xi Jinping a continué d'appliquer avec fermeté sa politique du "zéro Covid". À la suite de manifestations sans précédent en Chine, cette politique a été assouplie à la fin de l'année 2022.

Censure et surveillance

En Chine, sous Xi Jinping, la surveillance et la censure ont augmenté, tout comme la propagande nationaliste. Il a évoqué à plusieurs reprises les "changements majeurs qui ne se produisent que tous les cent ans" et l'idée d'une "résurgence chinoise", ce qui inclut ce que Pékin considère comme la "réunification" avec Taïwan.

La surveillance de masse s'est considérablement développée en Chine sous Xi Jinping, avec la multiplication de caméras dans les espaces publics. L'amélioration constante de la reconnaissance faciale facilite la localisation et l'analyse du comportement de la population.

L'initiative "la Ceinture et la Route"

En 2014, Xi Jinping a expliqué le concept de la nouvelle route de la soie, rebaptisée "initiative de la Ceinture et de la Route" : les entreprises publiques chinoises sont devenues actives à l'étranger. Les projets visent à faire d'une pierre deux coups : créer de nouveaux marchés de vente et rapprocher les gouvernements - souvent autocratiques - des pays visés.

La province du Xinjiang, habitée par les Ouïghours musulmans, jouant un rôle clé dans la migration vers l'ouest, des rapports faisant état d'une répression brutale de la minorité y ont vu le jour à peu près à la même époque.

Dépendance de l'Occident

La dépendance de l'Occident à l'égard de la Chine en ce qui concerne la transition énergétique est évidente : environ 80 % de tous les panneaux solaires du monde sont fabriqués en Chine. Environ 50 % du polysilicium, important pour les panneaux photovoltaïques, provient de quatre grandes usines situées dans la province troublée du Xinjiang.

La production des cellules photovoltaïques nécessite beaucoup d'énergie, qui provient des centrales électriques au charbon. La moitié des centrales à charbon en construction dans le monde se trouve en Chine.

Taïwan

Lorsqu'il était gouverneur du Fujian, Xi Jinping s'efforçait encore d'inciter les entrepreneurs taïwanais à investir en Chine. À l'époque, il misait sur une ouverture à l'économie de marché. En outre, la Chine de Xi Jinping avait initialement adopté une position plus critique à l'égard de la Corée du Nord, tandis que les relations avec la Corée du Sud s'amélioraient. Depuis, il a ouvertement menacé d'annexer Taïwan et a intensifié les menaces militaires dans la région.

Russie

Après l'annexion illégale de la Crimée en 2014, les relations de la Chine avec la Russie se sont renforcées. Xi Jinping et le président russe, Vladimir Poutine, partagent à bien des égards des positions communes sur l'Occident. En juillet 2017, Vladimir Poutine a décerné à Xi Jinping l'Ordre de Saint-André, la plus haute décoration russe. La médaille a été remise au Kremlin le 4 juillet.

Tibet

Les 10 années de Xi Jinping ont été 10 années perdues pour le Tibet et la Chine, selon la Campagne internationale pour le Tibet (ICT).

La conclusion du directeur général de l'ICT, Kai Müller, est claire : "Sous Xi Jinping, le Tibet a été transformé en un État policier totalitaire qui sert de terrain d'essai pour les mesures répressives. Le Parti communiste tente de rattacher les Tibétains à leur langue, à leur mode de vie, à leur culture bouddhiste et à leur chef spirituel, le 14e dalaï-lama."

Droits de l'homme

Les défenseurs des droits de l'homme craignent une intensification de la répression en Chine au cours du troisième mandat de Xi Jinping. L'ONG américaine Human Rights Watch a averti que son maintien au pouvoir n'augurait rien de bon pour les droits de l'homme en Chine et dans le monde.