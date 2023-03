Guerre en Ukraine : la Russie manque-t-elle de missiles de haute précision ?

Notre journaliste Sasha Vakulina fait le point sur la situation en Ukraine, en ce jeudi 23 mars 2023.

La Russie manque-t-elle de missiles de haute précision ? C'est ce que suggère l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé à Washington qui indique que Moscou a mené des frappes limitées de drones et de missiles en Ukraine au cours des derniers jours.

"Les forces russes ont mené des frappes plus intensives et de plus grande envergure au cours de la campagne de l'automne 2022, ce qui laisse à penser qu'elles rationnent désormais leur utilisation de munitions de haute précision pour ces campagnes de frappes ou qu'elles ne disposent tout simplement pas des munitions nécessaires pour maintenir les campagnes de frappes au rythme et à l'intensité qu'elles connaissaient auparavant" analyse l'institut.

L'ISW indique aussi que le rythme des opérations russes autour de Bakhmout semble ralentir, alors que les rapports occidentaux envisagent un scénario comprenant des offensives russes dans d'autres directions.

Cette ville est considérée comme un templin par Moscou, dans sa volonté de conquête du Donbass.

Les services de renseignement militaire britanniques estiment que l'assaut sur la ville pourrait s'essouffler, en soulignant que Moscou déplaçait des unités dans d'autres directions.

À ce titre, les forces russes intensifient actuellement le rythme de leurs opérations offensives autour d'Avdiivka dans le but d'encercler la localité par le nord et le sud ; un changement tactique qui pourrait être fait au détriment des opérations en cours autour de Bakhmut et de l'offensive stagnante à Vouhledar.

Selon l'ISW ces opérations russes qui pourraient être menées dans de nouvelles directions, ne produiraient probablement que peu de résultats tangibles, alors que l'offensive russe globale du printemps semble atteindre son apogée.