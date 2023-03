Le Mississipi a besoin d'aide après les tornades dévastatrices

Deux jours après le passage d'une tempête mortelle dans l'État du Mississippi, les habitants encore hagards, se préparaient dimanche à un nouvel épisode de tornades "fortes", de vents destructeurs et de grêlons de la taille d'une balle de tennis.

Dans la région de Rolling Fork, à trois cents kilomètres au nord de la Nouvelle Orléans, c'est la désolation. La bourgade de 2000 habitants a été littéralement soufflée. Ne restent que des débris. Même les arbres ont été pulvérisés.

Ici et là, les rescapés pleurent leurs morts : au moins vingt-six corps ont déjà été comptabilisés, dont l'un dans l'Alabama voisin. Les blessés se comptent eux aussi par dizaines. Sans parler des milliers de sans-abris.

Des quartiers entiers de Rolling Fork ont été pulvérisés (image MaxarTechnologies) AP/AP

Devant l'étendue des dégâts, le président Joe Biden a déclaré dimanche l'état d'urgence, ce qui a permis de débloquer de l'aide aux sinistrés.

Deanne Criswell, administratrice américaine de l'Agence fédérale de gestion des urgences : "Nous savons qu'il s'agit d'un événement de rétablissement à long terme. Et nous pouvons voir, là où nous nous trouvons, que l'un des principaux problèmes auxquels nous allons être confrontés est celui du logement et de la façon dont nous aidons les personnes qui ont été touchées par cet événement horrible."

Mais la dévastation est telle que les habitants choqués ne savent pas par où commencer pour déblayer. Les équipes s'efforcent d'enlever les arbres cassés qui bloquent les lignes électriques, les habitants ayant été privés d'électricité.

Victime des tornades, une résidente a lancé un cri d'alarme :"La seule chose que j'attends, c'est de l'aide. Donnez-nous de l'aide. Je sais que nous avons tous perdu quelque chose, il faut commencer par le bas. S'il vous plaît, aidez-nous. Donnez-nous un peu d'aide, parce que c'est tellement dur pour les gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'emploi. Aidez-nous, s'il vous plaît. Merci."

La saison des tornades dans les États du sud des États-Unis n'a pas encore officiellement atteint son apogée. Les mois d'avril, de mai et de juin sont généralement les plus actifs en ce qui concerne les phénomènes météorologiques violents et les tornades dans la région.