Antisémitisme : la police américaine intervient sur des campus

Par Euronews

Sur les campus américains, les manifestations organisées pour protester contre la guerre dans la bande de Gaza sont de plus en plus tendues.

À New York, la police a procédé à des dizaines d'arrestations, alors qu’elle tentait de démanteler des campements installés dans les universités de New York et de Yale. La manifestation, en solidarité avec la Palestine, s'est terminée dans les rues de la ville.

Une situation tendue, qui a poussé le Secrétaire à l'Éducation à réagir.

"La haine antisémite sur les campus universitaires est inacceptable. Je suis profondément préoccupé par ce qui se passe à l'université de Columbia. En novembre 2023, notre bureau des droits civils a ouvert une enquête sur Columbia", a écrit Miguel Cardona sur la plateforme X.

L'université polytechnique de l'État de Californie a même été fermée en raison des manifestations. Les cours sont désormais dispensés à distance.

Toujours en Californie, des dizaines d'étudiants ont installé des tentes à l’université de Berkeley et manifesté en solidarité avec les protestations qui ont lieu dans tout le pays, y compris dans les prestigieuses MIT et Harvard.

À l’intérieur du pays, un groupe d'étudiants protestataires a exigé que l'université du Minnesota abandonne tout partenariat avec Israël.

Dans l'Ohio, des étudiants demandent à leur université de révéler ses investissements dans des entreprises liées à Israël.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, les universités ont tenté de maintenir un équilibre entre la sécurité et les libertés civiles. Mais l'intensification des manifestations a conduit nombre d'entre elles à appliquer des règles plus strictes.