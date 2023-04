Au moins 26 morts dans des tornades et de violentes tempêtes aux États-Unis

Au moins 26 personnes sont mortes à cause des tornades et des tempêtes violentes qui ont frappé ce vendredi le sud et le centre-est des Etats-Unis

Little Rock, la capitale de l'Arkansas, a été durement frappée. Les habitants se sont réveillés avec des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées. Les opérations de nettoyage ont déjà débuté.

"Pour l'instant, je me contente de nettoyer ce que je peux et de faire en sorte que cette affaire soit réglée. Puis je me pencherai sur l'école et sur ce que nous pourrions faire pour la remettre en ordre", dit Heidi Jenkins une commerçante de Little Rock.

La gouverneure de l’Arkansas Sarah Huckabee Sanders, qui a précisé samedi avoir discuté avec le président Joe Biden de la situation, avait déclenché l'état d'urgence la veille et déployé une centaine de gardes nationaux.

Selon le site américain Power, plus de 650 000 foyers étaient privés d'électricité samedi dans cinq Etats américain.

La semaine dernière une tornade avait balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d'immenses dégâts matériels. En décembre 2021, environ 80 personnes ont perdu la vie après le passage de tornades dans le Kentucky.

Les tornades, phénomènes météorologiques aussi impressionnants que difficiles à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays.