Expulsion de moines à Kiev : l'Ukraine exclut le recours à la force

Des centaines de fidèles se sont rassemblés dans ce monastère historique de Kiev pour un office sous haute tension. Bien que l'Église ait officiellement rompu ses liens avec le patriarcat russe après le début de la guerre, le gouvernement ukrainien estime qu'elle dépend toujours de Moscou.

Les religieux ont été priés de quitter le monastère de la Laure des Grottes au plus tard ce mercredi 29 mars.

"C'est injuste, le ministère de la Culture n'agit pas selon l'Eglise orthodoxe, il agit mal vis-à-vis des citoyens ukrainiens et des moines", estime ce moine.

Les autorités ukrainiennes ont exclu tout recours à la force pour déloger les moines, ces derniers ont déclaré qu'ils resteraient aussi longtemps qu'il leur serait physiquement possible de le faire.

Le monastère, qui surplombe les rives du Dniepr, héberge le siège de l'Eglise orthodoxe ukrainienne soumise au patriarcat de Moscou avant l'invasion russe.

Comme les jours précédents, les fidèles et visiteurs étaient libres d'entrer et sortir des lieux où vivent quelque 200 moines et 300 étudiants.