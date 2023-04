Par Euronews

En Argentine des milliers de personnes ont bloqué des rues et autoroutes de la capitale Buenos Aires ce mercredi. Ils protestaient contre la pauvreté et l’inflation galopante dans le pays et réclament une augmentation de l’aide sociale.

La mobilisation intervient suite à la publication par le gouvernement de chiffres indiquant une augmentation de près de 40% du taux de pauvreté au cours du 2nd semestre 2022.

Près de 4 Argentins sur 10 sont incapables de couvrir leur besoins alimentaires de base.