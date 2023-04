Quand des eurodéputés croates minimisent une page sombre de l'histoire de leur pays

Par Euronews

Des eurodéputés croates ont récemment organisé, à Bruxelles, des événements qui ont semblé passer sous silence des questions controversées liées au terrorisme et aux collaborateurs nazis dans l'histoire croate.

Željana Zovko, membre de l'Union démocratique croate (HDZ), a participé la semaine dernière à un séminaire dans le cadre de la série d'événements organisés par le groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen.

Il a été question des services secrets des anciennes nations communistes, car "les régimes totalitaires du passé n'existent peut-être plus, mais leurs services secrets et leurs réseaux perdurent", selon Željana Zovko.

Zdravka Bušić, membre de la Résistance nationale croate (HNO) dans les années 1970, une organisation d'extrême droite responsable de plusieurs attaques terroristes à travers le monde, a fait une présentation lors de l'événement.

"Je suis sûr qu'elle contribuera de manière significative à ce séminaire grâce à ses connaissances approfondies et à son expérience personnelle sur cette question", avait justifié Željana Zovko.

L'eurodéputée croate Zeljana Zovko lors d'une réunion au Parlement européen, le 21 mars 2023. Eric VIDAL/ European Union 2023 - Source : EP

HNO a été fondé par Vjekoslav "Maks" Luburić, chef de plusieurs camps de concentration dans l'État indépendant de Croatie (NDH), un État fantoche nazi établi dans certaines parties de la Yougoslavie occupée pendant la Seconde Guerre mondiale.

En septembre 1976, le frère de Zdravka Bušić, Zvonko Bušić, a participé au détournement d'un avion de la Trans World Airlines reliant New York à Chicago et a posé une bombe dans la gare centrale de New York, exigeant la non-publication d'un plaidoyer en faveur de l'indépendance de la Croatie dans les principaux journaux américains.

L'avion a été dérouté vers Montréal, puis vers Terre-Neuve, où 35 passagers ont été libérés. Après des négociations avec l'ambassadeur des États-Unis à Paris, les assaillants se sont rendus.

Un policier new-yorkais a été tué en démontant la bombe et les auteurs de l'attentat ont été condamnés pour piraterie aérienne.

Les passagers du vol TWA 355, détourné, quittent l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, France. 12 septembre 1976. AP Photo

Pourquoi Zdravka Bušić a-t-elle pris la parole au Parlement européen ?

Le groupe a appelé à l'ouverture des archives d'État des anciens services secrets communistes, "afin d'être en mesure d'effectuer des recherches approfondies et de traiter les structures existantes de l'ère communiste et leurs crimes."

Zdravka Bušić et son frère ont été réhabilités après la dislocation de la Yougoslavie et la déclaration d'indépendance de la Croatie. Elle a été membre du parlement croate et eurodéputée après l'entrée de la Croatie dans l'UE en 2013.

Dans sa présentation, elle s'est concentrée sur les activités de l'UBDA, le service de sécurité d'État de la Yougoslavie, qu'elle a accusé de crimes, notamment d'emprisonnements, de tortures et de meurtres des personnes perçues comme étant engagées dans des "activités hostiles à l'État".

"De nombreux membres de la jeune génération croate pensaient que la création d'un État croate indépendant et démocratique était d'une importance cruciale", a-t-elle expliqué lors de sa prise de parole.

Zdravka Bušić n'a pas abordé directement - ni même mentionné - les activités auxquelles elle, son frère et son mari ont pris part et pour lesquelles ils ont été condamnés, bien qu'elle ait fait plusieurs remarques sur les activités des communautés croates immigrées ou de la diaspora, selon l'enregistrement de l'événement obtenu par Euronews.

Andrej Plenkovic et Zdravka Busic, alors eurodéputés, au Parlement européen à Bruxelles, novembre 2013. Alexis Haulot/UE 2013 - EP

Pourquoi parle-t-on aujourd'hui des crimes communistes ?

Zdravka Bušić a insisté sur le fait que les "descendants biologiques et les partisans idéologiques (des communistes) détiennent beaucoup de pouvoir à l'ère moderne" et que l'idéologie communiste a laissé une "contamination évidente" sur la société croate.

Mais il n'a pas été abordé le fait qu'en Croatie, parler des crimes communistes continue d'être un "sifflet à chiens" de l'extrême droite pour les ultra-nationalistes et les apologistes nazis qui promeuvent des idées encourageant la discrimination.

"Ces points de discussion visent à attiser les peurs et à justifier leurs croyances", explique Michael Colborne, journaliste et chercheur à Bellingcat, qui a souvent couvert la Croatie et les Balkans.

"Ils exploitent le sentiment anti-communiste qui existe naturellement, non seulement dans les anciens pays communistes ou socialistes, mais aussi dans d'autres endroits, poursuit-il.Cela a toujours été une tactique de l'extrême droite, depuis les premiers fascistes en Italie : exploiter les craintes et l'aversion des gens pour le communisme - réelles ou perçues, justifiées ou non - et se présenter eux-mêmes et leurs idées comme la seule chose qui puisse les protéger".

Un vétéran croate tient le drapeau de son unité qu'il n'a pas pu apporter lors d'une cérémonie de commémoration, à Bleiburg, Autriche, en mai 2018. AP Photo/Darko Bandic

"Il y a une réticence à condamner ouvertement ces crimes parce qu'ils sont perçus comme portant atteinte à l'identité et à la sécurité mêmes de la nation", explique Michael Colborne.

Selon lui, il faut comprendre que pour de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, "leur identité et leur existence même ont été menacées à divers moments de leur histoire récente, d'une manière qui n'a pas été le cas, par exemple, de mon pays d'origine, le Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni".

En mars, Željana Zovko a participé à l'organisation d'un événement au Parlement européen en l'honneur de l'archevêque Alojzije Stepinac. Même si certains affirment que ce dernier a sauvé des membres de la population juive locale alors qu'il occupait son poste dans l'État fantoche nazi de Croatie, il n'a jamais condamné le régime nazi et a été l'un des premiers à soutenir les lois antisémites visant la population juive.

"Condamner ces crimes du passé reviendrait à saper et à menacer non seulement l'identité, mais aussi l'existence même du pays aujourd'hui", affirme Michael Colborne.