Par Euronews

Transports en pointillés, écoles fermées, les Français s’organisent face aux perturbations de cette 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Devant cette école primaire parisienne, de nombreux retraités s’activent auprès de leurs petits-enfants. L’établissement est fermé ce jeudi. Comme environ 8% des enseignants en France, plusieurs professeurs de l’école sont en grève en soutien au mouvement national contre la réforme des retraites.

Une mobilisation plutôt en recul par rapport au dernières semaines. D'après le ministère de l'éducation nationale, un enseignant sur cinq était en grève lors de la journée du 23 mars, et pas loin d'un sur trois le 7 mars.

En revanche, du côté des collèges et des lycées, les actions militantes restent nombreuses. Le ministère de l'Education nationale a recensé jeudi midi en France **106 incidents,**dont 50 blocages, soit deux fois plus que le mardi 28 mars.

Un trafic "quasi normal" dans les transports en commun parisiens

Les transports en commun sont aussi moins affectés que lors des journées précédentes. A Paris, la RATP a annoncé un trafic "quasi normal" sur les réseaux de métro et de RER, et une absence de perturbation sur les lignes de bus et de tram. Ceci, à l'exception du parcours de la manifestation à partir de 10 heures du matin.

Un recul de la mobilisation qui n'empêche pas certains usager d’exprimer leur lassitude. "Avec les grèves, on arrive toujours en retard" déplore une passagère du RER D, qui dessert Paris et sa banlieue sur un axe nord-Sud.

Dans la gare de Lyon, des regards inquiets se tournent vers les panneaux. Un train à grande vitesse sur quatre est annulé, tout comme la moitié des trains régionaux.

Des perturbations qui ont aussi affecté les routes tôt dans la matinée. Des actions de blocage ont provoqué des embouteillages, notamment à Lyon et à Rennes, mais aussi à Brest et à Caen.