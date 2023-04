Rome : un Chemin de Croix sans le pape en raison du froid

Par euronews avec AFP

Des milliers de personnes au pied du Colisée à Rome pour le traditionnel chemin de Croix du Vendredi Saint mais pas le pape François. Le souverain pontife, hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite a suivi la cérémonie depuis sa résidence en raison du froid inhabituel qui frappe la capitale italienne. Le pape a toutefois présidé comme prévu l'office de la Passion à la basilique Saint-Pierre.

Environ 20 000 personnes ont participé à la cérémonie consacrée aux victimes des conflits dans le monde. La "Via Crucis" a notamment mis à l'honneur le témoignage de deux jeunes, un Ukrainien et un Russe, qui ont prié pour la paix et la fraternité, plus d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

Organisée depuis 1964 dans l'amphithéâtre romain somptueusement illuminé, la "Via Crucis" avait eu lieu place Saint-Pierre en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire.

Il doit présider dimanche la messe de Pâques place Saint-Pierre avant de donner la traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi".

Au Nicaragua, la semaine sainte est un véritable chemin de croix cette année pour les fidèles catholiques avec une interdiction des processions dans les lieux publics. Une décision du gouvernement vue comme une nouvelle mesure de répression contre l'Eglise catholique. Cette dernière est considérée par le pouvoir comme le soutien majeur des opposants politiques au régime de Daniel Ortega.

En Bolivie, sur les dunes de la plage de Cochiraya, des sculptures de sable représentent la Passion du Christ, elles sont l'œuvre d'artistes péruviens et argentins dans le cadre des célébrations de la Semaine Sainte.