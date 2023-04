Deux carrosses et trois couronnes lors du couronnement de Charles III

Par Euronews

Deux carrosses transporteront Charles III et la reine Camilia le 6 mai lors de la cérémonie de couronnement à Londres.

Un carrosse moderne, un autre traditionnel

Le premier, le "Diamond Jubilee State Coach", plus moderne, avait été construit pour le 80ème anniversaire de la reine Elizabeth II. Il assurera le trajet de Buckhingham jusqu'à l'abbaye de Westminster.

Le couple royal effectuera le trajet retour dans le "Gold State Coach", un carrosse doré traditionnel vieux de 260 ans et moins confortable.

"Ce carrosse sera la pièce maîtresse d'un cortège beaucoup plus important et plus long qui partira du parc de l'abbaye de Westminster pour rejoindre le palais de Buckingham après le couronnement, explique Sally Goodsir, conservatrice au Royal Collection Trust. "Le carrosse est énorme : il mesure près de quatre mètres de haut, plus de sept mètres de long, pèse quatre tonnes. Pour cette raison, il ne peut rouler qu'au pas, ce qui ajoute à la grandeur de ce grand cortège royal".

Trois couronnes

Outre les deux carrosses, trois couronnes seront utilisées lors du couronnement à Westminster.

Charles III portera durant la cérémonie la couronne impériale d'État, puis la couronne de Saint Édouard pour le retour au palais de Buckingham. Quant à la reine consort Camilla, elle portera la couronne de la reine Mary, l'arrière-grand-mère de Charles.