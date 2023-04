2023, année la plus meurtrière pour la traversée de la mer Mediterrannée

Par Euronews avec AFP

441 décès en Méditerranée depuis le début de l'année : c'est avec ce nouveau record macabre que l'Organisation internationale pour les migrations tire la sonette d'alarme sur la situation des migrants qui tentent de gagner l'Europe par la mer, dans des bateaux de fortune. Ce chiffre serait le plus élevé depuis 2017, et serait largement sous-estimé.

L'OIM rappelle que la traversée de la Méditerranée est la route migratoire la plus dangereuse au monde. Depuis 2014, près de 20 000 personnes y auraient perdu la vie. L'organisation exhorte les autorités européennes à multiplier les efforts de recherches et de sauvetages... et de mieux collaborer avec les ONG sur place.

Des recommandations basées sur de nombreux appels de détresse laissés sans réponse, faisant des dizaines de victimes. L'OIM évoque notamment des épaves "invisibles"... connus uniquement grâce au appel des migrants aux ONG.

Ce mardi, l'Italie a décrété l'état d'urgence en raison d'un nombre d'arrivées élevé dans ses ports. Plus de 31 000 migrants sont arrivés dans le pays depuis le début de l'année.