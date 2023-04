Adhésion de l'Ukraine à l'UE : première réunion conjointe des Parlements européen et ukrainien

Par Euronews avec AFP

Le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne suit son cours. Ce mercredi, les présidents de commission du Parlement européen et ceux de la Rada, le Parlement ukrainien, ont tenu leur première réunion conjointe.

L'adhésion de l'Ukraine à la famille européenne se fera au prix de profondes réformes, a rappelé Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen:

"Toutes les ressources de nos institutions seront à votre disposition. Bien entendu, nous savons que le processus ne sera pas facile. En tant que représentants du peuple, vous avez le rôle et la responsabilité d'expliquer aux citoyens ukrainiens la nécessité des réformes. Ces réformes sont souvent profondes et douloureuses, encore plus en temps de guerre."

En juin 2022, le Conseil européen avait accordé le statut de candidat à l'Ukraine, réclamé par Kyiv suite à l'invasion des troupes russes sur son sol.

Le processus d'adhésion est souvent long et exigeant, mais l'Ukraine espère rejoindre la famille européenne d'ici 2025 grâce à à une procédure accélérée.