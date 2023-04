Ancien astronaute américain, il veut aider les Ukrainiens

L'astronaute américain et ancien capitaine de la marine américaine Scott Joseph Kelly a rejoint la plateforme de collecte de fonds United24 en octobre 2022, dédié au soutien de l'Ukraine. Il se mobilise depuis plusieurs mois pour collecter des fonds et acheter des ambulances.

C’est l’histoire d’un ancien astronaute américain qui s’est donné pour mission ambitieuse d’aider l’Ukraine. Scott Kelly a 59 ans et détient le record du plus long séjour jamais réalisé à bord de la station spatiale internationale.

En octobre dernier, il est contacté par United24, une campagne mondiale de financement participatif lancée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour aider son pays.

Site internet de United24 United24

Au micro d'Euronews, il raconte "je pense que l'on m'a fait cette offre, car l'on a remarqué que dès le début de cette guerre, j'ai été très actif sur les réseaux sociaux".

Scott Kelly n’hésite pas plus d'une seconde avant d’accepter la proposition et devient aux côtés de l’acteur Mark Hamill ou encore de la chanteuse et actrice Barbra Streisand l’un des ambassadeurs de United24.

600 000 euros de fonds, 10 ambulances

En quelques mois, il lève près de 600 000 euros de quoi acheter au moins 10 ambulances à la pointe de la technologie, et capables de transporter des patients en état d'urgence absolue. Ambulancier dans sa jeunesse, il connaît l’importance des premiers soins.

"En tant qu'astronaute, au sein d'un équipage de vol spatial, il y a toujours deux membres désignés comme référents médicaux. S'il y a un médecin, à bord, alors il sera généralement l'un de ses deux référents. J'ai toujours été l'une de ces personnes ayant cette expérience passée, c'est donc quelque chose d'important, presque nostalgique pour moi".

En novembre 2022, l’ancien astronaute se rend en Ukraine. Il rencontre des enfants blessés dans des hôpitaux et le président Volodymyr Zelensky.

L’homme a réalisé pas moins de quatre missions dans l’espace et s’étonne que l’on ne puisse aider davantage les Ukrainiens. "Nous avons ces problèmes sur Terre et je vole autour de la Terre à bord de cette station spatiale d'une valeur d'un milliard de dollars. C'est sans doute la chose la plus difficile et la délicate que nous ayons jamais faite. Et si nous pouvons faire cela, pourquoi ne pouvons-nous pas résoudre ce problème là-bas ?"

M. Kelly insiste, si la campagne de collecte de fonds fonctionne bien, elle n'est pas terminée. Les besoins restent très importants. Il rappelle que 50% des infrastructures énergétiques ont été endommagés par des frappes russes. L'achat de générateurs est ainsi essentiel.