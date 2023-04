Alors que la guerre se poursuit autour de Bakhmout, le Canada renouvelle son aide à Kyiv

Par Euronews

Les affrontements entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent jour et nuit dans le district ukrainien de Bakhmout, dans la région de Donetsk. À Tchassiv Yar, à dix km de Bakhmout, aucune maison n'a été épargnée et la ville est quasiment encerclée par les forces russes.

L'immense majorité des habitants a été évacués, mais ceux qui restent vivent au rythme des bombardements.

"Je m'en fiche, je veux juste vivre paisiblement mes années de retraité" confie Oleg, resté dans la ville. "Je suis loin de la politique et je ne m'y suis jamais intéressé. Et je ne peux plus m'informer, la télévision et la radio ne fonctionnent pas" dit-il.

Dans son adresse quotidienne, Volodymyr Zelensky a appelé mardi soir les Ukrainiens à ne pas perdre de vue le chemin restant à parcourir dans cette guerre menée par la Russie.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal, pour sa part, était reçu ce mardi par son homologue canadien. Une rencontre visant à moderniser le partenariat de libre-échange entre les deux pays, et annoncer de nouvelles livraisons d'armes et de munitions à Kyiv. En marge de cette rencontre, plusieurs sites internet officiels canadiens ont été la cible de cyberattaques par des groupes pro russes.