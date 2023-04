En Ukraine, un centre pour soigner le stress post-traumatique des soldats.

Soigner ses blessures, mais aussi son âme... En Ukraine, les victimes de syndrômes post-traumatique se mutiplient, en particulier parmi les soldats partis au front. Ils sont pris en charge dans ce centre, où ils peuvent se reposer et se confier.

Combattant sur le front Est le Donbass, Nikon vient tout juste d'obtenir sa permission. Il souffre d'anxiété et de stress. "J'ai vu comment les balles traversaient les arbres et continuaient à voler. On ne les voit pas, on les entend, c'est comme un sifflet pfiou, pfiou, pfiou."

Le centre ne propose que des séjours de quelques jours pour soulager les angoisses les plus fortes. Un bref instant de répis... avant de retourner combattre.

"Nous avons besoin qu'ils rentrent et terminent la mission, donc si nous les laissons deux ou trois semaines dans ces conditions, ce sera trop" explique Oleksandr Vasylkovskyj, responsable de la Fondation Invincibilité qui gère le centre.

Volontaires et psychologues acceuillent une centaine de combattants chaque semaine pour s'assurer qu'ils tiennent bon pendant les combats. Selon le gouvernement ukrainien, près de 60 % des soldats seraient en état de stress post-traumatique.