Par AFP

Les chefs de la diplomatie et de la défense américains ont échangé avec leurs homologues ukrainiens mardi alors que les Etats-Unis cherchent à rassurer leurs alliés dont Kiev après la fuite de documents classifiés du renseignement américain.

Tout en refusant de commenter l'authenticité ou le contenu de ces documents, le secrétaire d'Etat Antony Blinken a dit avoir parlé avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba pour lui signaler "le soutien continue" des Etats-Unis.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a également dit avoir parlé avec son homologue Oleksiï Reznikov, réitérant que Washington prenait cette fuite de documents classifiés "très au sérieux".

Selon des informations de presse et des documents consultés mardi par l'AFP, le renseignement américain a émis des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que de "modestes gains territoriaux" face aux forces russes.

Ces documents classifiés figurent parmi ceux étant apparus en ligne après une fuite révélée jeudi par le New York Times et dont le Pentagone a estimé qu'elle représentait un "risque très grave" pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

"J'ai été briefé pour la première fois sur la divulgation non autorisée de ces documents classifiés et sensibles le matin du 6 avril", a déclaré M. Austin, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Washington avec les ministres philippins des Affaires étrangères et de la Défense.

"Depuis lors, j'ai convié quotidiennement les responsables du département afin d'examiner notre réponse et ordonné une enquête" interne, a-t-il dit, en rappelant que le département de la Justice avait ouvert de son côté une enquête criminelle.

"Nous prenons cela très au sérieux et nous continuons de travailler étroitement avec nos alliés et partenaires", a-t-il encore dit, en précisant que les documents en question dataient du 28 février et du 1er mars.

Ces documents visent "à tromper la Russie" selon le Kremlin

Moscou a estimé mercredi que la fuite de documents classifiés américains sur le conflit en Ukraine pouvait en réalité être constituée de "faux" visant à "tromper" la Russie dans le cadre d'une campagne de désinformation de Washington.

A ce stade, "nous n'avons pas de position (...) Peut-être que c'est un "fake, une intox délibérée", a réagi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.

"Etant donné que les Etats-Unis sont partie intégrante au conflit (en Ukraine) et qu'ils mènent en réalité une guerre hybride contre nous, de telles méthodes sont possibles pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire la Fédération de Russie", a-t-il encore argué.

De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a dit à la presse mercredi que la Russie ne connaissait pas à ce stade "le niveau d'authenticité des documents".

Les relations russo-américaines sont au plus bas, et ne cessent de se dégrader du fait de l'assaut russe contre l'Ukraine.

Ayant essuyé une série d'échecs militaires et subi de très lourdes pertes, Moscou présente désormais ce conflit comme une guerre par procuration orchestrée par l'Occident contre Moscou, Européens et Américains soutenant militairement et financièrement l'Ukraine.

M. Peskov a d'ailleurs relevé qu'avant même la fuite des documents américains, Moscou avait établi la présence en Ukraine de "beaucoup d'instructeurs de pays de l'Otan, notamment du Royaume-Uni, et que des combattants prenaient part aux combats".

Contre-offensive

Une contre-offensive ukrainienne face aux troupes russes est attendue au printemps. L'Ukraine assure avoir, en amont, formé des brigades d'assaut et stocké des munitions tout en s'efforçant d'épargner ses troupes et d'épuiser celles de son adversaire sur le front.

Elle a aussi reçu des chars de combat et de l'artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux.