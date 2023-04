Le suspect de la fuite de documents confidentiels du Pentagone a été présenté à la Justice

Par Euronews avec AFP

Son arrestation ce jeudi, a été retransmise en direct par les chaines de télévision américaines... Jack Teixeira, 21 ans, est soupçonné d'être à l'origine d'un des plus graves scandales de fuites de documents confidentiels depuis dix ans aux Etats-Unis.

Il aurait mis en ligne des fichiers sur la guerre en Ukraine... et des documents qui suggèrent que les États-Unis collectent des renseignements sur leurs plus proches alliés, dont Israël et la Corée du sud.

A peine interpellé, Jack Teixeira a été présenté à un juge ce vendredi et inculpé pour ces fuites de documents. Le secrétaire américain à la Défense a salué une arrestation rapide. En voyage en Irlande, Joe Biden s'est dit préoccupé que des fuites aient pu arriver.