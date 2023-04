Par Euronews avec AFP

Le lancement de JUICE vers Jupiter et ses satellites prévue ce jeudi a été reportée au lendemain en raison de mauvaises conditions météorologiques.

Cette nouvelle mission de l'Agence Spatiale Européenne a pour objectif d'explorer la plus grande planète du système solaire et ses lunes, et découvrir si elles peuvent abriter la vie.

Pendant les 8 prochaines années, la sonde JUICE parcourera 884 millions de kilomètres... Son arrivée dans l'orbite de Jupiter est prévue pour juillet 2031.