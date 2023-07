Les scientifiques estiment qu'une planète rocheuse par étoile de notre galaxie pourrait contenir de l'eau liquide - la clé de la vie.

Personne n'a encore renoncé à sauver notre planète, même si l'inaction face au changement climatique peut parfois donner à certains d'entre nous l'impression d'être condamnés. Les scientifiques recherchent activement de l'eau sur les exoplanètes et les lunes, et affirment que l'humanité pourrait être plus chanceuse que nous ne le pensions initialement.

Une étude récente a révélé qu'il y a probablement plus d'exoplanètes semblables à la Terre et contenant de l'eau liquide qu'on ne le pensait auparavant, ce qui signifie que nous avons plus de chances de trouver de la vie sur ces planètes étrangères.

L'étude, publiée dans la revue Nature, a été présentée par le chercheur principal, le Dr. Lujendra Ojha, lors de la conférence Goldschmidt sur la géochimie qui s'est tenue à Lyon, en France, du 9 au 14 juillet. Elle a révélé que même sur les planètes où l'eau liquide n'existe pas et où les conditions ne sont pas idéales pour qu'elle soit à la surface, de nombreuses étoiles abritent des conditions géologiques propices à l'émergence éventuelle d'eau liquide.

"Nous savons que la présence d'eau liquide est essentielle à la vie", a déclaré Lujendra Ojha, chercheur à l'UniversitéRutgers, dans le New Jersey (États-Unis). "Nos travaux montrent que cette eau peut se trouver dans des endroits que nous n'avions pas envisagés. Cela augmente considérablement les chances de trouver des environnements où la vie pourrait, en théorie, se développer".

Des mondes habitables cachés ?

L'étude s'est concentrée sur les planètes en orbite autour du type d'étoiles le plus courant, les naines M, qui représentent 70 % des étoiles de notre Voie lactée. Il s'agit de petites étoiles beaucoup plus froides que le Soleil autour duquel gravite la Terre.

Les scientifiques pensent que des océans pourraient se cacher sous la surface et se liquéfier avec suffisamment de chaleur souterraine, même sur les planètes dont la surface est gelée et où les températures sont trop froides pour que de l'eau liquide puisse exister à la surface.

"Nous avons modélisé la possibilité de générer et de maintenir de l'eau liquide sur des exoplanètes en orbite autour de naines M en ne tenant compte que de la chaleur générée par la planète", explique Lujendra Ojha. "Nous avons découvert que si l'on tient compte de la possibilité que l'eau liquide soit générée par la radioactivité, il est probable qu'un pourcentage élevé de ces exoplanètes dispose d'une chaleur suffisante pour maintenir de l'eau liquide, bien plus que nous ne le pensions."

Avant cette étude, les scientifiques pensaient qu'environ une planète rocheuse sur 100 étoiles pouvait contenir de l'eau liquide. "Le nouveau modèle montre que si les conditions sont réunies, on pourrait approcher une planète par étoile", a déclaré Lujendra Ojha. "Nous avons donc cent fois plus de chances de trouver de l'eau liquide que nous le pensions. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles. Cela représente de très bonnes chances pour l'origine de la vie ailleurs dans l'univers".

Selon les estimations des scientifiques, il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et ce chiffre pourrait être sous-estimé car certaines pourraient être difficiles à repérer.

Pour Lujendra Ojha et ses collègues, même certaines zones gelées de notre planète, comme l'Antarctique et l'Arctique canadien, contiennent de l'eau liquide malgré les températures froides, grâce aux radiations présentes dans les profondeurs de la Terre. Ils pensent que la même chose pourrait se produire en ce moment même au pôle sud de Mars.

Faut-il partir à la recherche de ces planètes ?

Selon les dernières estimations, la NASA lancera une mission phare vers une lune de type "monde de glace" en 2024, avec Europa Clipper.

L'engin spatial devrait atteindre la lune de Jupiter, Europe, et faire une boucle autour d'elle en 2030, où il effectuera des reconnaissances et cherchera à savoir si le monde glacé pourrait abriter des conditions propices à la vie sous sa croûte glacée.

"Certaines lunes du système solaire (par exemple, Europe ou Encelade) contiennent une quantité importante d'eau liquide souterraine, même si leur surface est complètement gelée", a expliqué Lujendra Ojha."Cela s'explique par le fait que leur intérieur est continuellement remué par les effets gravitationnels des grandes planètes autour desquelles elles gravitent, telles que Saturne et Jupiter. Cet effet est similaire à celui de la Lune sur les marées, mais il est beaucoup plus fort. Les lunes de Jupiter et de Saturne sont donc des candidats de choix pour trouver de la vie dans notre système solaire, et de nombreuses missions ont été planifiées pour explorer ces corps.