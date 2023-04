Soulèvement du ghetto juif de Varsovie : la dernière survivante témoigne

Par Magdalena Chodownik (adapté de l'anglais)

2023 marque cette année le 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Krystyna Budnicka est la seule survivante de ces événements dramatiques survenus en Pologne en 1943.

Krystyna Budnicka a échappé à la mort en se cachant durant huit mois dans un bunker sous-terrain à Varsovie.

Krystyna Brudnicka : _"_Nous étions pleinement conscients de l'horreur de la guerre, de la disparition des gens, des déportations, de la famine, des maladies. On a commencé par cacher des objets, puis on a fini par cacher des gens. Un bunker a été créé dès 1943, une sorte d'abri et [lorsque les nazis ont mis le feu au ghetto] et que le sol est devenu très chaud, jusqu'à la rougeur, j'avais l'impression d'être dans un four à pain. Nous nous sommes échappé par les canalisations. Il y faisait plus frais. Jusqu'à ce que les murs se refroidissent, c'était terrible. Seulement nous avons été pris par la faim plus tard, nous avons dû fuir parce que nous n'avions plus rien à manger, parce que nos provisions avaient été brûlées."

L'insurrection des Juifs contre la cruauté nazie était vouée à l'échec face aux moyens militaires déployés par les troupes allemandes contre un peuple affamé et quasiment sans armes.

Mais cet acte de résistance durant la Shoah reste l'un des plus connu et le plus commémoré.

La révolte commença le 19 avril et se termina dans le sang et le feu, près d'un mois plus tard, le 16 mai 1943. Le ghetto fut alors incendié et rasé. Plusieurs milliers de personnes périrent sur place.

Krystyna Budnicka : "Il n'y avait aucune chance de victoire, parce que contre les chars, il y avait un groupe de garçons et de filles avec des poings, de sorte que s'ils mouraient, ils mouraient avec honneur. Mes six frères sont morts, mes parents sont morts. Il n'y a personne. Je suis seule."

À l'occasion de cet anniversaire, le musée Polin à Varsovie a également préparé une exposition unique, à partir de photographies récemment découvertes, de Rudolf Damec et du pompier polonais Zbigniew Grzywaczewski.

Situé dans le quartier Muranów, en plein coeur de l'ex-ghetto de Varsovie, le Musée de l’Histoire des Juifs de Pologne Polin a ouvert ses portes en 2013. Son exposition permanente retrace « 1000 ans d’histoire juive en Pologne » .

Le musée de l'histoire juive en Pologne, dans l'ancien ghetto de Varsovie Czarek Sokolowski/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Marta Dziewulska, attachée de presse du musée Polin : _"_Il s'agit d'un négatif, d'un négatif de film, le seul au monde à avoir été réalisé pendant l'insurrection du ghetto de Varsovie, de l'intérieur du ghetto. L'angle de vue de ces personnes et de l'événement, de ce qui se passait à l'intérieur du ghetto, était donc absolument différent. Nous nous trouvons donc dans une situation unique lorsqu'un pompier polonais, se cachant et risquant sa vie, prend des photos du massacre, de la tragédie de l'insurrection du ghetto de Varsovie."

"L'endroit où je me trouve était autrefois le ghetto juif", explique notre correspondante Magdalena Chodownik. "Aujourd'hui, c'est un quartier populaire plein de cafés. Mais la mémoire des événements de la Seconde Guerre mondiale n'est pas effacée grâce à des voix comme celle de Krystyna Budnicka, qui résonne à nouveau dans le monde entier".