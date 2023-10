82 ans après les premières déportations de Juifs, Berlin se souvient

Par Kristina Jovanovski & Euronews

L'Allemagne commémore les premières déportations de juifs, c'était il y a 82 ans à Berlin. La capitale allemande avait été vidée de sa communauté juive entre 1941 et 1943. 160 000 Juifs avaient été déportés.

C'est sur le quai de la petite gare de Berlin-Grünewald, que pour la première fois, des Juifs ont été déportés par les nazis. Depuis ces heures sombres, c'est devenu un lieu de rassemblement et de mémoire pour toute la société allemande.

Et en cette 82e commémoration du début des déportations à Berlin, une minute de silence a été observée au cours d'une cérémonie solennelle.

Un moment encore plus poignant cette année en raison de la guerre entre Israël et le Hamas, en raison de toutes ces vies perdues dans un contexte où remonte en flèche l'antisémitisme.

Konrad Kutt avait créé un mémorial à côté de la gare, une collection de livres sur l'Holocauste, réunie dans une ancienne cabine téléphonique transformée en mini-bibliothèque ou boîte à livres.

Mais la cabine a été détruite par un incendie criminel présumé en août.

Konrad nous explique que ce lieu attire les Juifs désireux d'en savoir plus sur l'histoire de leur famille

"Ils sont venus d'Israël, des États-Unis, ils voulaient voir cet endroit où leurs grands-parents, par exemple, ont été déportés à Auschwitz ou dans d'autres régions."

Dans toute la ville, des volontaires ont nettoyé les « Stolpersteine » qui indiquent les lieux où ont vécu les Juifs déportés et les Juifs tués par les nazis.

Ces pavés mémoriels sont nés en Allemagne, mais aujourd'hui, on les trouve dans toute l'Europe.

"Ces pavés sont nés d'un projet artistique créé dans les années 1990. L'espoir était de ne jamais oublier les noms des personnes juives, enlevées par les nazis. Aujourd'hui, sur ces blocs sont marqués les noms d'autres victimes, comme les membres de la communauté LGBT", nous explique notre journaliste à Berlin,Kristina Jovanovski.

En 1933, Berlin comptait environ 160 000 juifs. Ils ont été déportés entre octobre 1941 et 1943. A cette date, la ville a été considérée comme "libérée des Juifs".

Pour Renate Christians, membre de l'association des Omas Gegen Rechts (Grands-mères contre la droite, un groupe anti-extrême droite), il faut entretenir la mémoire pour ne plus que cela se reproduise :

"Nous devons toujours réfléchir à la manière dont cela s'est produit, à la raison pour laquelle cela s'est produit et nous devons dire "plus jamais ça". Et nous défendons ce "plus jamais ça", et c'est pour cela que nous faisons cela, pour que les gens autour de nous en prennent conscience, nous devons prendre soin de notre démocratie."

Retour à la gare de Grünewald, Konrad espère que sa bibliothèque incendiée, devenue preuve de l’antisémitisme, servira de leçon à la prochaine génération :

"Ils verront cette bibliothèque incendiée et ils n’oublieront pas. Vous n'avez pas le droit d'oublier ça. C'est encore arrivé aujourd'hui, une fois de plus, une fois de trop."