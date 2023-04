La censure russe commencerait à s'infiltrer jusque dans les nouveaux manuels scolaires, explique Mediazona, un média russe indépendant.

Le site d'information d'opposition, considéré comme un "agent étranger" par le Kremlin, a expliqué jeudi que la dernière édition du manuel scolaire de quatrième année "Le monde qui nous entoure", avait supprimé des références à Kyiv.

Des mentions de la capitale ukrainienne ont été supprimées des sections consacrées à l'histoire de la Rus' de Kiev, un État qui s'étendait sur la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie d'aujourd'hui.

Par rapport aux éditions de 2021, les nouveaux manuels comportent de nombreuses sections modifiées, explique Mediazona.

L'ancienne édition indiquait que la chronique "Le récit des années Bygogne" avait été écrite par Nestor, un moine de la laure des Grottes de Kyiv, un monastère orthodoxe. Dans la nouvelle version, Nestor est simplement mentionné comme un moine sans indiquer le lieu où il a vécu et travaillé.

L'ancienne édition indique que le moine Nestor vivait dans le monastère de la laure des Grottes de Kiev alors que la nouvelle ne mentionne pas son lieu de vie. Mediazona

D'autres changements subtils ont été apportés à la nouvelle édition. L'ancienne indique que le prince Vladimir a baptisé les habitants de Kyiv alors que la nouvelle mentionne que cela s'était déroulé "dans la capitale". Il en va de même pour le prince Igor : l'ancienne édition indique qu'il "a commencé à régner à Kyiv", tandis que la nouvelle indique qu'il "a commencé à régner sur la Russie".

Les employés de la maison d'édition Prosveshchenie (Lumières) ont expliqué à Mediazona qu'il leur avait été demandé de supprimer les références "inappropriées" à l'Ukraine et à Kyiv de tous les manuels scolaires.

"Nous avons pour mission de faire croire que l'Ukraine n'existe tout simplement pas", a déclaré un employé de Prosveshchenie à Mediazona.

"Il est extrêmement problématique qu'un manuel scolaire ne contienne aucune information sur un pays. Un enfant grandit sans rien savoir de ce pays, il lui serait beaucoup plus facile de croire la télévision".

Des manuels scolaires "unifiés" pour l'année prochaine

Ces nouveaux manuels viennent d'être imprimés et ne sont pas encore en vente. Mais la source de Mediazona à Prosveshchenie affirme que ces livres seront distribués dans les écoles d'ici la fin du printemps pour être utilisés dès la prochaine année scolaire.

"Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas du tout mentionner l'Ukraine. Aujourd'hui, les manuels mentionnent Kyiv principalement dans le contexte de la Rus' de Kiev et de la libération de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale", a déclaré un rédacteur à Mediazona.

"Nous sommes libres de décrire comment l'armée soviétique a sauvé Kyiv, mais parler de l'Ukraine indépendante est hors de question."

Sergueï Kravtsov, ministre russe de l'Education, a déjà annoncé en décembre 2022 qu'il y aurait des "manuels unifiés sur l'histoire de la Russie et sur l'histoire mondiale" qui prendraient en compte les "évènements historiques qui ont eu lieu cette année".

"Il s'agit du début d'une opération militaire spéciale, de l'entrée dans la Fédération de Russie des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporijia et de Kherson, et d'une pression sans précédent en matière de sanctions. Ces faits seront bien sûr reflétés dans les nouveaux manuels", a déclaré le ministre.

Les autorités russes affirment qu'elles préparent également du matériel pédagogique qui "clarifierait le rôle de Kyiv" dans l'histoire de la Russie. Ce matériel devrait être livré aux écoles pour la prochaine année scolaire.