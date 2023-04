L'Union européenne et les Etats-Unis ont renouvelé leur soutien à l'Ukraine et plus spécifiquement leur aide militaire. Mais les experts se demandent si cet appui sera suffisant pour inverser le cours de la guerre. La situation sur le terrain est dans l'impasse depuis des mois et l’offensive ukrainienne au printemps évoquée par différents responsables n’est pas encore lancée.

Euronews a interrogé Rafael Loss, spécialiste des questions internationales et de sécurité au European Council on Foreign Relations.

Euronews :

Nous sommes mi-avril et l’offensive n’a toujours pas eu lieu. Est-ce un jeu de propagande ?

Rafael Loss :

Le printemps vient de commencer et nous assistons certainement à des préparatifs. Nous devrions nous attendre à ce que le début de l'offensive de printemps de l'Ukraine soit plutôt confus. Les Ukrainiens tenteront de désorienter les dirigeants russes. Ils essaieront de sonder les lignes russes et les zones occupées afin d'identifier les faiblesses où ils pourront percer avec l'aide des chars modernes fournis par l'Occident, des véhicules de combat d'infanterie, de l'artillerie à longue portée et ainsi de suite. Mais nous avons également constaté que l'offensive hivernale de la Russie s'est en quelque sorte évanouie.

Euronews :

Des responsables américains disent depuis des mois que l'objectif de la contre-offensive ukrainienne est peut-être irréaliste et que la guerre pourrait se transformer en une longue impasse jusqu'en 2024 ?

Rafael Loss :

Les dirigeants ukrainiens semblent considérer leur prochaine offensive comme une étape importante dans leur lutte défensive contre l'agression russe. Il est à la fois important de libérer de nouveaux territoires, mais il y a aussi le symbole d'une offensive réussie qui montre aux partenaires et aux alliés occidentaux de l'Ukraine qu'ils peuvent réussir à libérer de nouveaux territoires.

Euronews :

Les fuites des services de renseignements américains évoquent des doutes sur les capacités de l'Ukraine sur le champ de bataille. Est-ce que cela pourrait éroder le soutien occidental ?

Rafael Loss :

Je pense que les fuites que nous avons vues, au compte-gouttes, analysées par les experts dans les médias, par les groupes de réflexion et par les gouvernements alliés doivent certainement être digérées davantage. Je pense qu'il existe des évaluations honnêtes du potentiel offensif de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont à plusieurs reprises surpris les analystes occidentaux en Europe et aux États-Unis. Les Ukrainiens auront donc fort à faire pour libérer les territoires occupés dans le sud, le sud-est et l'est de l'Ukraine. Nous verrons comment cela se passera dans les semaines et dans les mois à venir.

Euronews :

Les Russes semblent avoir perdu beaucoup de leur élan initial. Quels sont leurs plus gros problèmes à l'heure actuelle ?

Rafael Loss :

Leurs principaux problèmes sont, dans une certaine mesure, les mêmes que ceux qui ont fragilisé l'effort de guerre russe depuis le début : un commandement et un contrôle médiocres des forces, l'envoi d'un nombre de recrues mobilisées sans beaucoup d'entraînement. Et cela indique qu'il y a effectivement un manque d'équipement et de munitions pour la poursuite des avancées russes. Il est possible qu'ils soient suffisamment profonds pour paralyser même une défense russe dans ces territoires occupés.