Les "navires fantômes" de la Russie près des gazoducs Nord Stream

Une série documentaire produite par des médias publics de Suède, du Danemark, de Finlande et de Norvège, révèle la présence de navires russes près des gazoducs Nord Stream.

Des navires russes étaient présents avant les explosions du pipeline Nord Stream l'année dernière, selon un documentaire diffusé par les télévisions de plusieurs pays d'Europe du Nord.

Deux pipelines Nord Stream transportant du gaz de la Russie vers l'Europe, via la mer Baltique, ont été mis hors service par des explosions sous-marines en septembre dernier. Certains pays occidentaux ont blâmé la Russie, qui nie toute implication. La cause de l'explosion reste inconnue.

"RÉVÉLÉ: Un navire russe avec un système de suivi désactivé et la capacité de mener des opérations sous-marines naviguait près des sites d'explosion de Nord Stream - cinq jours avant le sabotage."

Cependant, dans le dernier épisode d'une série intitulée Putin's Shadow War, des rapports indiquent qu'il y avait des mouvements suspects de navires russes, qui pourraient effectuer des opérations sous-marines, près du site de l'explosion. Le documentaire ne prétend pas que Moscou était à l'origine de l'explosion, mais pose des questions sur l'activité inhabituelle de sa marine.

Il a affirmé que des "navires fantômes" russes, dont un navire de recherche, un remorqueur et un troisième navire de guerre, se trouvaient dans la zone de l'explosion pendant plusieurs heures et, dans un cas, près d'une journée entière.

Leurs émetteurs auraient été éteints, bien que les radiodiffuseurs affirment que leurs mouvements pourraient toujours être suivis à l'aide de communications radio interceptées.

Un officier du renseignement naval britannique à la retraite, qui travaillait à l'interception de la flotte russe de la Baltique, a suivi leurs allées et venues à l'aide d'informations de source ouverte et de communications radio.

La Russie a accusé le Royaume-Uni d'avoir "dirigé" les explosions du Nord Stream en octobre - ce que Londres a immédiatement démenti. Des rapports récents ont suggéré que des agents pro-ukrainiens étaient à blâmer, mais pas le gouvernement ukrainien lui-même.

Le documentaire a fait une évaluation détaillée de ce que faisaient les navires russes dans les mois qui ont précédé l'incident. L'un de ses navires, le Sibiryakov, serait capable d'effectuer une surveillance et une cartographie sous-marines ainsi que de lancer un petit véhicule sous-marin. Il a basculé ses communications sur un récepteur secret et a emprunté un itinéraire inhabituel près de l'endroit où le pipeline exploserait plus tard en juin, selon l'officier de la Royal Navy, qui est resté anonyme dans le documentaire.

Un autre navire, le remorqueur naval SB-123, serait arrivé cinq jours avant les explosions de septembre. Ses communications radio suggèrent qu'il y est resté toute la nuit, avant de repartir vers la Russie.

En avril, la série des des chaînes de télévision publiques DR danois, NRK norvégien, SVT suédois et Yle finlandais a révélé que des navires russes cartographiaient des parcs éoliens offshore, des gazoducs, des câbles électriques et Internet en mer du Nord pour d'éventuelles attaques de sabotage .

Certaines cibles comprenaient des parcs éoliens au large des côtes britanniques, une source vitale d'énergie pour le pays. La Suède et le Danemark affirment que l'explosion, qui s'est produite dans leurs zones économiques, était délibérée, bien qu'ils n'aient pas déterminé qui en était responsable. L'Allemagne participe elle aussi à l'enquête.

La fuite de gaz de l'explosion a craché une énorme quantité d'émissions de gaz à effet de serre, estimée à 500 tonnes métriques de méthane causant le changement climatique par heure.