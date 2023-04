Maria Lvova-Belova est devenue le visage d'un système omniprésent dirigé par le Kremlin : la déportation de milliers d'enfants ukrainiens vers la Russie dans le cadre de ce que Moscou présente comme une mission humanitaire et que la Cour pénale internationale qualifie de crimes de guerre potentiels.

Des données en "open source" (sources ouvertes, c'est-à-dire ouvertes à tous) et des réseaux tels que Telegram éclairent le rôle joué par Lvova-Belova, visage d’une structure opérationnelle composée de camps de rééducation, d'itinéraires de transport et de stratégies de déportation. Plusieurs organisations s'efforcent de lever le voile sur le réseau qui se cache derrière.

"Il est très important de comprendre que de nombreuses personnes du gouvernement russe gèrent tout cela", a déclaré Artem Starosiek, PDG de Molfar, une communauté ukrainienne de renseignement à source ouverte qui a enquêté sur Lvova-Belova.

Le réseau suit une hiérarchie descendante. Selon Karolina Hird, analyste de la Russie à l'Institute of the Study of War, les ordres partent de Poutine et passent par Lvova-Belova et les responsables des territoires occupés. Des fonctionnaires locaux, des employés d'hôpitaux, des journalistes, du personnel universitaire et des militaires ont été impliqués dans des rapports et des témoignages de première main. D'autres organisent la logistique des transports, remplissent des papiers et délivrent des passeports.

"Elle explique qu'elle a reçu une prophétie d'un prêtre alors qu'elle était jeune fille »

Née en 1984 à Penza, une ville située au sud-est de Moscou, Maria Lvova-Belova a été nommée commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en 2021. "Cela signifie qu'elle est nommée par le Kremlin, nommée par Poutine", a déclaré M. Hird. "C'est ainsi que ce poste est pourvu".

Au début des années 2000, elle travaille comme professeure de guitare pour enfants. Selon Tetiana Fedosiuk, rédactrice et analyste au Centre international pour la défense et la sécurité, elle était déterminée à fonder une famille nombreuse et religieuse dès son plus jeune âge.

"Elle raconte qu'un prêtre lui a prophétisé dans sa jeunesse qu'elle serait l'épouse d'un prêtre", explique Tetiana Fedosiuk. "C'est l'histoire qu'elle a raconté".

Lvova-Belova épouse ensuite Pavel Kogelman, aujourd'hui prêtre orthodoxe russe. Elle a au moins dix enfants, biologiques et adoptés - dont un adolescent de Marioupol dont elle a obtenu la garde cet été - et en a accueilli au moins dix autres.

"Au cours des dernières années, la tendance a été de choisir des femmes plus jeunes, avec des enfants, qui se présentent comme très maternelles, pour occuper ce poste politique", a déclaré M. Hird. "Sa prédécesseure [Anna Kuznetsova] est originaire de la même région et appartient à la même cohorte d’âge".

Lvova-Belova a cofondé avec Kuznetsova Blagovest une organisation de soutien aux orphelins. Elle a lancé plusieurs structures pour les orphelins et les personnes handicapées, dont le "Louis Quarter", une ONG nommée en l'honneur de Louis Armstrong, qui servait d'intermédiaire entre les foyers publics et la vie indépendante. Mais selon Fedosiuk, bien que les initiatives aient été bonnes en théorie et qu'elles aient pu réellement bénéficier aux personnes, des rapports locaux ont mis en évidence la corruption dans un système obscur impliquant des prêts bancaires pour les coûts de traitement.

"D'après ce qu'elle raconte, elle n'avait pas besoin d'argent... son mari était un informaticien prospère qui s'occupait de sa famille, et comme elle était une personne de Dieu, tout s'est mis en place", a déclaré M. Fedosiuk. "Quelle que soit la porte à laquelle elle a frappé, tout le monde lui a bien sûr donné de l'argent."

L'ancienne commissaire présidentielle aux droits de l'enfant Anna Kuznetsova à Moscou, le 31 mai 2019. AP Photo

"Elle a rencontré et travaille très étroitement avec les quatre chefs d'occupation"

Le rôle de Mme Lvova-Belova est en partie national, puisqu'elle s'occupe des services sociaux destinés aux orphelins russes et aux mères célibataires, selon M. Hird. Sur le plan international, elle parle souvent de l'éloignement des enfants d'Ukraine, présenté comme une mission humanitaire. Certains enfants sont séparés de leur famille dans des camps de filtration, d'autres sont déplacés en masse depuis des institutions. Parfois, le personnel médical et universitaire est impliqué.

"Dans son rôle de contact avec l'Ukraine, elle a rencontré les quatre chefs d'occupation et travaille en étroite collaboration avec eux afin de les consulter sur les questions relatives aux enfants et de déterminer quels sont les enfants vulnérables qui doivent être transférés en Russie", déclare M. Hird.

Les chefs d'occupation sont Yevgeny Balitsky, Denis Pushilin, Leonid Pasechnik et Vladimir Saldo (de Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk et Kherson).

Le potentat tchétchène Ramzan Kadyrov est lui à la tête d'un système annexe qui amène des adolescents à suivre une formation militaire patriotique, selon M. Hird. "On leur apprend à manier les armes à feu, on leur donne la version russifiée de l'histoire tchétchène et de l'histoire russe, et on les soumet à un programme social et à un endoctrinement très vigoureux", a-t-elle déclaré.

D'autres enfants sont envoyés dans des camps de rééducation. Dans les territoires occupés, les programmes scolaires ont été modifiés en faveur du russe.

Un rapport de l'université de Yale et du programme Conflict Observatory du département d'État américain identifie la commissaire russe aux droits de l'homme, Tatyana Moskalkova, comme un acteur important des programmes de camps de rééducation. Sergey Kravtsov, le ministre de l'éducation, supervise la mise à jour des programmes dans les territoires occupés.

Au moins 1 000 enfants ont été enlevés des écoles et des orphelinats de la région de Kherson pendant l'occupation russe. AP Photo

"L'armée est responsable dans une certaine mesure"

Le réseau s'étend aux "commissaires locaux aux droits de l'enfant, aux départements de l'éducation, aux départements de la santé et aux responsables militaires des territoires occupés impliqués dans les camps de filtration et les itinéraires de transport", a expliqué M. Fedosiuk.

Les enfants sont physiquement amenés en Russie de différentes manières, dont certaines indiquent une implication militaire.

"Lvova-Belova a elle-même commandé le transport d'enfants de manière indépendante, mais nous savons également que des enfants sont arrivés en Crimée par le train", déclare M. Hird. "Nous estimons que l'armée est responsable, dans une certaine mesure, du transport des enfants ou de la facilitation ou de la protection du transport des enfants".

Molfar suggère que Vasily Vasin, l'ancien chef du syndicat des chauffeurs de bus de Donbas, pourrait être le chef des transports de Donetsk.

"Des milliers de personnes doivent répondre de leurs actes"

Molfar a identifié l'hôpital clinique républicain de la tuberculose, l'hôpital Vyshnevsky, l'hôpital Novoazovsk et d'autres lieux où des enfants sont probablement détenus à Donetsk.

"Même les institutions médicales sont impliquées, car c'est ainsi que certains enfants sont expulsés d'Ukraine... Les médecins russes signent des documents indiquant qu'ils ont besoin d'un traitement, et c'est ainsi qu'ils sont transportés, [sous le couvert] d'une évacuation médicale", a déclaré M. Fedosiuk.

Molfar a également épinglé Yulia Martovalieva, une journaliste de Russia Today, pour avoir personnellement transporté 20 enfants de Mariupol à Donetsk.

La Croix-Rouge russe est citée comme partenaire de la campagne "Entre les mains des enfants" menée par Mme Lvova-Belova. Molfar cite Gulfstream, Geography of Good et LizaAlert sont également nomméas parmi les autres partenaires.

"Il y a tellement de personnes impliquées", a déclaré M. Fedosiuk. "Il y a des gens qui font de la paperasserie, qui délivrent des passeports, qui s'occupent de la logistique du transport... il y a des milliers de personnes qui doivent être tenues responsables dans une certaine mesure".