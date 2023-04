Les élections dans le nord du Kosovo suscitent des critiques en Serbie

Par Euronews avec AFP

Les élections municipales du Nord-Kosovo, peuplé majoritairement de Serbes, ont été remportées par des leaders de la communauté kosovare. Une première depuis l'indépendance du pays, due principalement à un appel au boycott du scrutin, avec le soutien de Belgrade.

Au total, 19 bureaux de vote ont été ouverts à Mitrovica Nord, Zubin Potok, Zvecan et Leposavić et 45 000 citoyens du Kosovo étaient habilités à voter. Pourtant, seulement 1567 personnes ont participé au scrutin, selon la Commission électorale centrale (CEC).

"Cela a montré l'unité, la discipline et la responsabilité sans précédent du peuple serbe. Les Serbes se sont comportés de manière nationalement consciente, consciencieuse et responsable, en tant que nation forte, consciente des pressions et des menaces au quotidien" a annoncé le Président serbe Aleksandar Vučić.

Un scrutin controversé qui n'apaisera pas les tensions entre Pristina et Belgrade, selon le journaliste Xhemajl Rexha: "ce__n'est pas bon pour le Kosovo, car cela détourne l'attention vers les crises sur le terrain et non vers le tableau d'ensemble, qui met en œuvre les accords de Bruxelles puis d'Ohrid, qui soulignent en quelque sorte que la Serbie reconnaîtra le droit d'existence du Kosovo."

Un avis que ne partage pas Albin Kurti. Peu après la publication des résultats, le Premier Ministre kosovar a félicité les vainqueurs, et leur a demandé de représenter tous les citoyens, même ceux qui ont boycotté les élections.

Le vote a eu lieu après la démission, en novembre 2022, d’une série de fonctionnaires serbes et de responsables politiques locaux à la suite de la décision de Pristina d’exiger que toutes les voitures kosovares portent des plaques d’immatriculation du Kosovo. Il s’agit d’une demande problématique dans la mesure où de nombreux Serbes du Kosovo ne reconnaissent pas l’indépendance du pays à l’égard de la Serbie.