Le Tchad au défi de la gestion des réfugiés qui fuient le Soudan

Par Euronews avec AFP

Les combats qui opposent depuis près de deux semaines l’armée régulière aux paramilitaires au Soudan ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir le pays.

Les combats meurtriers ayant éclaté le 15 avril au Soudan entre l'armée régulière et des paramilitaires ont poussé des dizaines de milliers de personnes sur les routes à l'intérieur du pays et dans la région.

La situation est "très chaotique", a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Matt Saltmarsh, vendredi à l'AFP. Le HCR s'attend à ce que des "centaines de milliers" de personnes quittent le pays.

Le Soudan et ses réfugiés

Le Soudan accueillait 1,13 million de réfugiés avant les récents combats meurtriers, ce qui en faisait l'un des principaux pays d'accueil en Afrique.

Parmi eux figuraient 800 000 Sud-Soudanais, 126 000 Erythréens et 58 000 Ethiopiens, ces derniers étant principalement hébergés dans deux camps dans l'est du Soudan.

Depuis le 15 avril, quelque 30 000 personnes, en majorité des réfugiés sud-soudanais, ont quitté Khartoum pour se rendre dans l'Etat du Nil blanc, proche du Soudan du Sud, a indiqué vendredi le représentant du HCR au Soudan, Axel Bisschop.

Les réfugiés éthiopiens et érythréens se sont également rapprochés de leurs pays.

Il y avait, avant le 15 avril, 3,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan, la plupart dans l'ouest du Darfour.

"Au moins 75 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan en raison de la crise", a déclaré mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le Soudan partage des frontières avec le Soudan du Sud, le Tchad, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Erythrée, la Libye et la République centrafricaine.

Le HCR prévoit trois scénarios : la fuite des réfugiés soudanais vers les pays voisins; le retour des réfugiés se trouvant au Soudan dans leur pays; le déplacement des réfugiés se trouvant au Soudan vers d'autres pays que les leurs dans la région.

"Jusqu'à présent, les mouvements transfrontaliers les plus importants dans la région ont été ceux des Soudanais fuyant vers le Tchad et des réfugiés sud-soudanais retournant au Soudan du Sud", selon le HCR.

Situation compliquée à gérer pour le Tchad voisin

Au moins 20 000 personnes ont trouvé refuge au Tchad, dont environ 5 000 se sont enregistrées, selon le HCR.

Citant des responsables des communautés de la zone frontalière, l'agence humanitaire CARE International a elle affirmé que plus de 42 000 personnes sont arrivées au Tchad.

Ce nombre pourrait s'élever à 100 000 personnes "dans le pire des cas", selon le HCR.

De nombreuses personnes se sont réfugiées dans des villages situés à seulement cinq kilomètres du Soudan, "et d'autres devraient arriver dans les jours à venir", a indiqué l'agence.

Plus de 400 000 réfugiés soudanais vivaient déjà au Tchad, avant le 15 avril, dans 13 camps et au sein des communautés locales dans l'est du pays.

Les nouveaux arrivants représentent un défi additionnel pour les services publics et les ressources du pays, déjà fortement sollicités. Et l'arrivée prochaine de la saison des pluies va compliquer l'acheminement de l'aide vers la zone frontalière.