Combien va coûter la reconstruction de l'Ukraine ?

Par euronews

Les conférences des donateurs pour la reconstruction de l'Ukraine se succèdent. La tâche s'annonce colossale, comme nous vous l'expliquons dans cet article.

Combien de temps faudra-t-il pour achever la reconstruction de l'Ukraine ? La question pourrait paraître prématurée, alors que le conflit avec la Russie est toujours en cours.

Et pourtant, à l'arrière de la ligne de front, une autre bataille a commencé : celle qui doit redonner à l'Ukraine son visage d'avant février 2022.

Ian Goldin faisait partie du groupe d'experts entendus lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, organisée par le G7 et l'Union européenne. Il estime que l'aide de la communauté internationale pourrait être plus rapide.

Ian Goldin, professeur à l'université d'Oxford : _"Les conflits et les guerres, c'est le développement à l'envers. Ils détruisent tout. Ils détruisent les institutions, la vie des gens, leur état mental et leur état physique, bien sûr. Il faudra du temps pour reconstruire tout cela. Mais le plus important, c'est que ce sont les Ukrainiens qui doivent s'en charger. Et je pense que cela pourrait être plus rapide avec un soutien international plus important._Les Russes pensaient avoir détruit le système énergétique, mais il a été reconstruit et fonctionne assez efficacement en Ukraine. C'est donc un très bon exemple. De nombreux ponts détruits ont été reconstruits et les gens peuvent à nouveau les emprunter. Et bien sûr, les militaires ont besoin de les traverser."

Après la France en décembre dernier, l'Italie vient d'organiser une conférence bilatérale pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine.

Et la prochaine réunion des donateurs internationaux est prévue à Londres. En attendant, la facture de la guerre s'alourdit de jour en jour.

Ian Goldin, professeur à l'université d'Oxford : "Les chiffres sont très importants. On parle déjà de 400 milliards d'euros de coûts de reconstruction. Et en fait, je pense que les coûts vont être encore plus importants parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une reconstruction de ce qui existait avant. Mais c'est peu par rapport à ce que les institutions internationales peuvent mobiliser. Nous devons nous rappeler que les pays riches ont trouvé plus de 20 000 milliards de dollars en réponse à la pandémie du COVID-19."

Les gouvernements et les institutions internationales ont été appelés à soutenir l'effort de guerre, mais aussi la stabilisation économique et sociale de l'Ukraine.