Moscou accuse Washington après l'attaque contre l'écrivain nationaliste Prilépine

Par Euronews avec AFP

Fervent défenseur de l’invasion russe, Prilépine a été blessé dans l’explosion de sa voiture. Moscou dénonce un "acte terroriste", qui rappelle d’autres attaques récentes contre des militants pro-guerre.

L'écrivain russe Zakhar Prilépine, soutien farouche de l'invasion russe en Ukraine, a été la cible d'une attaque dans sa voiture. L'explosion a coupé l'avant du véhicule en deux. Son chauffeur a été tué sur le coup... l'auteur nationaliste a quant à lui été transféré à l'hôpital.

Une attaque que Moscou impute à l'Ukraine et l'Occident, alors que des frappes de drones, sabotages et attentats présumés se multiplient ces dernières semaines sur le territoire russe.

Auteur de romans et nouvelles s'inspirant de son expérience personnelle, notamment dans des zones de guerre, Zakhar Prilépine participe activement aux mouvements patriotiques et traditionalistes en Russie.

Figure bien connue de la scène littéraire russe, traduit dans plusieurs pays, il s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Son soutien à Vladimir Poutine et à la politique du Kremlin l'ont conduit sur la liste des personnes sanctionnées par l'Union Européenne et les Etats Unis.