Inégalités, climat : le PIB est-il le meilleur indicateur économique ?

À l'approche de la conférence "Beyond Growth 2023", un responsable des Verts, des experts et une militante écologiste débattent sur Euronews, de la manière dont nos économies sont évaluées sur leur croissance et non sur des critères climatiques et sociaux.

L'économie de l'Union européenne a évité une récession hivernale, son PIB ayant augmenté de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année par rapport au trimestre précédent.

Le calcul du produit intérieur brut d'un pays sur une période donnée est la référence pour mesurer la croissance. Mais le bien-être économique peut-il être évalué avec précision par des évolutions de pourcentages aussi simples ? Des décideurs et experts européens remettent en question les objectifs de politique économique en se demandant s'ils peuvent être atteints si l'on apprenait à vivre avec nos moyens et cessait de se focaliser sur des taux de croissance potentiellement insoutenables.

"La croissance du PIB ne signifie pas grand-chose pour les personnes en situation de pauvreté"

Reconnaître que la planète ne dispose pas de ressources illimitées, mais aussi prendre en compte les limites de nos politiques économiques est une étape importante, explique l'eurodéputé Philippe Lamberts, coprésident du groupe des Verts / Alliance libre européenne, dans notre débat à voir ci-dessus, organisé à l'approche de la conférence Beyond Growth 2023 qui se tient du 15 au 17 mai à Bruxelles. "Si vous voulez faire de la place pour tout le monde, vous devez commencer à réaliser que nous devons opérer dans des limites," assure-t-il avant d'ajouter : "Sinon, l'humanité s'éteindra ou disparaîtra plus brutalement."

Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, fait valoir que "la croissance du PIB ne signifie pas grand-chose pour les personnes en situation de pauvreté lorsqu'elles ne tirent pas profit de ce progrès économique général" et que "la poursuite de la croissance à tout prix n'est pas bénéfique" pour cette catégorie de population.

La question des limites planétaires

L'augmentation de la pauvreté n'est pas le seul problème : la population de la planète augmentant, l'exploitation exagérée des ressources face à une croissance économique exponentielle se poursuit. Sandrine Dixson-Declève, coprésidente du Club de Rome et auteure, soutient qu'il est nécessaire d'examiner l'impact de nos activités sur les limites planétaires.

"Le PIB n'a jamais été une véritable mesure du développement économique : il mesure la productivité. Il mesure l'économie extractive et nous avons vu que cette économie extractive est en fait, à l'origine de la pandémie que nous venons de connaître et des impacts climatiques que nous connaissons," fait-elle remarquer. "Elle exacerbe également la pauvreté, or la pauvreté et l'inégalité sont synonymes d'instabilité," prévient-elle. Ce qui a des conséquences politiques.

Repenser nos objectifs

Selon Adélaïde Charlier, militante pour la justice climatique et les droits de l'homme, nous devons repenser nos objectifs au niveau mondial, examiner les crises comme l'urgence climatique et reconnaître que ceux qui génèrent le plus de pollution ne sont pas ceux qui souffrent le plus de la crise climatique.

"Nous devons parler des pays occidentaux qui ont déjà atteint un certain niveau de bien-être," souligne-t-elle. "En ce qui concerne la justice sociale et la responsabilité historique, nous devons remettre en question la manière et les objectifs que nous voulons mettre sur la table," insiste-t-elle avant de lancer un appel à la jeunesse qu'elle incite à participer au débat sur un sujet qui l'affectera et l'affecte déjà.