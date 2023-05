Lionel Messi s'excuse auprès du PSG après son séjour en Arabie saoudite

L'attaquant argentin Lionel Messi a présenté ses excuses au PSG après s'être rendu en Arabie saoudite en début de semaine sans l'accord du club.

Chacun de ses faits et gestes est commenté dans le monde entier, alors quand Lionel Messi publie une vidéo sur Instagram, elle devient tout de suite virale.

Ce vendredi, l'attaquant argentin a utilisé les réseaux sociaux pour présenter ses excuses "auprès du club" et de ses "coéquipiers" du PSG après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine.

"Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c'était le cas dans les semaines précédentes", a expliqué en espagnol le septuple lauréat du Ballon d'Or.

"J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club", a-t-il ajouté.

Rester à Paris, retourner à Barcelone ou aller ailleurs

L'absence d'autorisation de ses dirigeants et le timing pour effectuer ce voyage - juste après une défaite contre Lorient - ont provoqué de vives critiques à son encontre.

Et ce alors que les spéculations sur son avenir s'amplifient, sachant que son contrat de deux ans (avec une année supplémentaire en option) s'achève en juin prochain.

Que fera ensuite Lionel Messi ? Il pourrait rester à Paris, retourner à Barcelone, ou choisir une destination plus exotique pour finir sa carrière, comme par exemple.. l'Arabie saoudite.