Élections en Turquie : Kemal Kılıçdaroğlu réunit ses partisans à Istanbul

Par Euronews

Des milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi à Istanbul pour acclamer le leader de l'opposition turque.

A une semaine des élections, Kemal Kılıçdaroğlu croit plus que jamais en ses chances de mettre un terme au règne de Recep Tayyip Erdogan, alors que les derniers sondages le placent devant le président sortant.

Le leader du CHP, le Parti républicain du peuple, est soutenu par cinq partis d'opposition, de la droite nationaliste à la gauche. Il en appelle au "changement".

Kemal Kılıçdaroğlu promet la justice et la démocratie aux 85 millions de Turcs. Une population qui souffre de la crise économique et qui reste traumatisée par le séisme dévastateur qui a fait plus de 50 000 morts.