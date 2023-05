Tous droits réservés Andreea Alexandru/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Le roi Charles III et la reine Camilla, lors de la procession de couronnement, à Londres, le 6 mai 2023 - Tous droits réservés Andreea Alexandru/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Londres : des dizaines de milliers de personnes venues apercevoir le roi et la reine couronnés

Par Euronews

Malgré la pluie et un certain manque d'enthousiasme populaire, des dizaines de milliers de personnes se sont massées pour apercevoir le souverain et sa deuxième épouse, fraîchement couronnés.

Malgré la pluie, des dizaines de milliers de personnes se sont massées ce samedi à Londres pour apercevoir le roi Charles et la reine Camilla après leur sacre à l'Abbaye de Westminster. Nos correspondants sont allés à la rencontre des fans de la monarchie britannique, conquis par ce moment symbolique, chargé de tradition. "C'était super" lance une femme, la quarantaine, qui n'a pas eu peur de se mouiller pour apercevoir le cortège royale gagner le palais de Buckingham. "Je pense que je ne reverrai jamais cela" se satisfait un homme, interrogé dans la foule. Outre la présence massive d'admirateurs de la famille royale, des centaines de militants anti-monarchie ont aussi suivi le cortège, certains d'entre eux avaient pris très tôt leurs quartiers sur des points clés de l'itinéraire de la procession du roi et de la reine. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, et des centaines de pancartes frappées du slogan "Not my King" (pas moi roi) ont été saisies par la police, qui avait annoncé un niveau de "tolérance" très faible vis-à-vis des protestations.