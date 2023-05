Couronnement de Charles III : un tour du monde des caricatures

Le dernier numéro du magazine satirique français Charlie Hebdo est sorti. Il fait encore honneur à la tradition antimonarchique du journal.

Le magazine satirique français Charlie Hebdo a publié son dernier numéro et la controverse est au rendez-vous... Comme on pouvait s'y attendre, à l'approche du couronnement du roi Charles III ce week-end, la couverture représente le futur roi. Jusque-là, rien de bien méchant. Cependant, l'image représente un Charles à l'allure ridicule portant sur la tête le crâne de sa défunte épouse Diana, tandis que William et Harry s'exclament : "Même maman est venue !"

De mauvais goût, peut-être, mais tout à fait dans la ligne d'une publication qui a toujours revendiqué son opposition au monarchisme.

La couverture du dernier numéro de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo

En gardant à l'esprit la couverture de Charlie Hebdo, voici quelques-unes des meilleures caricatures, et des plus controversées, publiées avant le couronnement.

Harry caricaturé par Peter Brookes. Peter Brookes

Une récente caricature de Peter Brookes dans le Times montre le prince Harry distribuant des textes sacrés lors du couronnement. La publication de son livre "le Suppléant" a encore creusé le fossé au sein de la famille royale, même si le prince sera présent pour le grand jour.

Euronews Culture s'est entretenue avec Angela Levin, commentatrice et biographe de la famille royale, au sujet du livre, des accusations de Harry et de la façon dont les répercussions des révélations de Harry pourraient nuire de manière irréversible à la monarchie.

Charles III et Camilla Marian Kamesky

Une autre caricature publiée le mois dernier (30 avril 2023) par le dessinateur autrichien Marian Kamesky, intitulée "Le roi et la reine Camilla", joue sur le stéréotype d'une supposée ressemblance entre les deux futurs monarques.

Selon un récent sondage réalisé par le National Centre for Social Research, le soutien à la monarchie est actuellement au plus bas et si l'image de Camilla s'est améliorée au fil des ans, nombreux sont ceux qui estiment encore qu'elle ne mérite pas d'être couronnée reine consort, et encore moins reine.

Le Roi Charles III Francesco Frank Federighi

Le dessinateur italien Francesco Frank Federighi est à l'origine de la caricature du roi Charles, annonçant avec enthousiasme l'arrivée de son couronnement à l'aide de cymbales. Notez les signes distinctifs exagérés de Charles, tels que ses doigts gonflés en saucisse (le système lymphatique du nouveau monarque ne fonctionne pas correctement, ce qui signifie que le liquide reste bloqué en dehors des vaisseaux sanguins, provoquant ainsi un gonflement extrême), ses oreilles proéminentes et sa dentition...compliquée.

Charles arrive à son couronnement en déambulateur Wimar Verdecia Fuentes

L'artiste cubain Wimar Verdecia Fuentes a souligné dans sa caricature que le roi Charles III est en fait le plus vieux stagiaire du monde, qui obtient enfin son premier emploi à l'âge de 74 ans.

La couronne est lourde pour Charles. Tjeerd Royaards

Un nouveau règne commence, avec le dessin de l'artiste néerlandais Tjeerd Royaards, dessinateur éditorial et rédacteur en chef de Cartoon Movement. L'ombre de la défunte reine Élisabeth II plane sur cette nouvelle ère, et l'une des principales caractéristiques qui définira le règne du roi Charles III (à l'allure misérable) sera l'évolution de la place de la Grande-Bretagne dans le monde et le fait que les 14 nations du Commonwealth le laissent tomber en tant que chef d'État.

Le Roi Charles III ne figurera pas sur les billets de 5 dollars australiens. Bart van Leeuwen

Au sujet du Commonwealth, un autre artiste néerlandais, Bart van Leeuwen, a fait référence au fait que le roi Charles III (à l'aspect repoussant) ne figurera pas sur le nouveau billet de cinq dollars de l'Australie, selon la banque centrale du pays.

Charles : "Je veux seulement être aimé autant que Mère" Camilla : "Le chapeau ne te va pas Charles". Dave Whamond

Le caricaturiste Dave Whamond, dont les dessins ont été publiés dans le Reader's Digest, le Wall Street Journal et Sports Illustrated, souligne à quel point Charles est conscient du poids de la couronne.

Inconnu : "Vous avez renversé du ketchup sur votre sceptre". Réponse de Charles III "Non, c'est le sang des peuples colonisés". This is Africa

Cette caricature fait allusion à la couronne et au sceptre, qui comportent tous deux des diamants provenant de l'Afrique du Sud coloniale. En effet, la couronne de Saint Édouard est ornée de 2 868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 4 rubis et 269 perles. La valeur exacte de la couronne fait l'objet d'un débat, mais des experts ont estimé qu'elle valait entre 3 et 5 milliards de livres sterling (jusqu'à 5,6 milliards d'euros). De nombreux pays africains et d'autres anciennes colonies ont demandé à plusieurs reprises la restitution des minéraux et des objets volés, mais ces demandes sont restées lettre morte.

"Enfin" Fabian Sotolongo

L'artiste cubain Fabian Sotolongo a réalisé ce dessin en 2022. Il représente Charles qui se réveille ravi à l'idée d'accéder enfin au trône avec à ses côté la mort munie de sa faucheuse.