Pourquoi l'Ukraine va désormais célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai

Par Euronews avec AFP

Entre la Russie et l’Ukraine la guerre ne se déroule pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le plan mémoriel. L'objectif du président ukrainien Zelensky est d'inscrire clairement son pays dans ce qu'il appelle de lui-même le "monde libre".

L’Ukraine commémorera désormais la victoire sur l’Allemagne nazie le 8 mai, et non le 9 comme le font les russes, a annoncé ce lundi Volodymyr Zelensky: "aujourd'hui, j'ai signé le décret, et chaque année à partir de demain, le 9 mai, nous commémorerons notre unité historique - l'unité de tous les Européens qui ont détruit le nazisme et vaincront le russisme."

Pour le Président ukrainien, les parallèles entre la Seconde Guerre Mondiale et la situation actuelle en Ukraine sont trop nombreux.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a lancé plusieurs frappes sur Kyiv et d'autres villes ukrainiennes. Les défenses aériennes ont réussi à intercepter une trentaine de drônes... mais 5 personnes ont perdu la vie dans les bombardements.

A Odessa, dans le Sud du pays, Moscou a utilisé des des bombardiers à longue portée pour lancer "jusqu'à huit" missiles de croisière simultanément. Mais selon l'armée ukrainienne, la plupart d'entre eux n'ont pas atteint leurs cibles... et aucune victime n'est à déplorer.

Les débrits des missiles ont cependant provoqué un incendie dans un dépot alimentaire. Des ravages qui ont été immortalisés par les secouristes, qui ont lutté contre les flammes pendant plusieurs heures.