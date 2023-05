Slovaquie : démission du Premier ministre Eduard Heger

Par Euronews avec AFP

Un gouvernement par intérim a été nommé pour diriger les élections parlementaires le 30 septembre prochain.

Le brouillard politique s'épaissit un peu plus en Slovaquie. Ce dimanche, le Premier ministre Eduard Heger a annoncé sa démission, mettant fin au gouvernement de coalition de centre-droit. La Présidente Zuzana Čaputová a nommé un gouverment par intérim, qui dirigera le pays jusqu'aux élections parlementaires le 30 septembre prochain.

Une situation qui survient dans un climat tendu, marqué par l'inflation et la guerre en Ukraine, et qui pourrait favoriser Robert Fico, candidat socialiste, pro-russe et populiste, et ancien chef du gouvernement contraint à la démission après le meurtre du journaliste d'investigation Ján Kuciak le 21 février 2018.