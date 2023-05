Volodymyr Zelensky espère "une désagréable surprise" à Vladimir Poutine

Par Euronews

Volododimir Zelensky espère "une désagréable surprise" à Vladimir Poutine, le président urkainien garde le silence sur la contre-offensive de son pays

Volodymyr Zelensky révèle que les livraisons de blindés arrivent en pièces détachées, qu'il faut du temps pour les préparer à la contre-offensive.

Dans une interview à Eurovision, le président ukrainien dit espérer à que la contre-attaque ukrainienne sera pour la Russie "une surprise désagréable".

Volodymyr Zelenskyy, Président ukrainien : "Je ne suis pas prêt à communiquer avec vous, à vous dire quand nous avancerons, parce que je pense que vous me comprenez. Car, dans une certaine mesure, cela prépare l'ennemi. Et donc, j'aimerais que ce soit une surprise désagréable, et non l'inverse."

En attendant la contre-offensive, l'armée ukrainienne a mené des contre-attaques réussies autour de la ville de Bakhmout, l'épicentre du front oriental.

De son côté, dans l'une de ses vidéos les plus incendiaires, le chef de Wagner, Evgueni Prigogine, a accusé mardi une unité militaire russe d'avoir fui ses positions près de Bakhmout en laissant derrière elle cinq cents victimes.